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Ministério Público abre concurso para analistas com salário de R$ 4,4 mil

Há oportunidades para diversas áreas; inscrições começam segunda (12)

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

11/12/2022 - 16h00
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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu inscrições em concurso público com seis vagas, mais formação de cadastroO Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu inscrições em concurso público com seis vagas, mais formação de cadastro reserva, para o cargo de analista em diversas áreas.

Há oportunidades para analista de direito, contabilidade, segunrança de TI, banco de dados, desenvolvimento de sistemas e Informação e Tecnologia.

Todos os cargos têm carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 4.460,42, gratificação de produtividade e gratificação por dedicação integral, ambas de até 50% do salário base, além de outros benefícios.

As incrições poderão ser feitas do dia 12 a 16 de dezembro, apenas via internet, pelo site https://www.institutoaocp.org.br/. Taxa é de R$ 120.

São requisitos para concorrer ao cargo ser brasileiro ou naturalizado, ter idade miníma de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais, apresentar diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior, ter registro profissional no órgão competente, não exercer cargo público, entre outros.

O concurso será composto de prova objetiva para todos os cargos e prova objetiva e discursiva para analista de Direito.

As provas, de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas na cidade de Campo Grande, na data provável de 16 de abril de 2023.

O concurso terá validade de dois anos, a contar da data da homologação do resultado, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

O edital completo está disponível no site do Instituto AOCP, organizador do concurso, e no Diário Oficial do MPMS de segunda-feira (12).

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