Funsat abre processo seletivo nesta terça-feira(27) para trabalho em Livrarias

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Procurando oportunidades de emprego no final do ano?, A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande abrirá nesta nesta terça-feira(27), um processo seletivo para trabalho em livrarias e papelarias da cidade.

Os interessados devem comparecer na Funsat, localizada na rua 14 de julho, nº 992 - Vila Glória, com documentos pessoais e carteira de trabalho, o processo seletivo para estas vagas será oferecido das 8h às 11h.

As funções encarregadas são para vagas de: balconista (8), estoquista (2) e operador de caixa (5). Os requisitos não exigem experiência nos cargos, apenas o ensino médio completo e noções de matemática para operador de caixa.

A jornada de trabalho é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e sábado, das 8h às 12h, e as vagas são destinadas para candidatos maiores de 18 anos.

Mais de 657 vagas

A Funsat de Campo Grande ainda oferece 657 oportunidades nesta segunda-feira (26). Destas 206 não exigem experiência, como por exemplo, garçom de bar (10), barman (5), auxiliar de linha de produção (12), servente de obras (15), servente de pedreiro (25), auxiliar de costureira (15) auxiliar de limpeza (8), consultor de vendas (4), atendente balconista (8) e auxiliar operacional de logística (15) e operador de caixa (7).

Há também oportunidade para Pessoa com Deficiência (PcD), no qual devem apresentar laudo médico a Funsat para concorrer aos cargos.

Para estes candidatos são 37 vagas em diversas áreas como auxiliar administrativo (5) e auxiliar e limpeza (12), recepcionista, porteiro, vigia, almoxirifado e vigilante (1), assistente de vendas e estoquista (2), auxiliar de linha de produção (6) e motorista de ônibus urbano.

A Fundação Social do Trabalho divulga diariamente vagas de emprego, que estão disponíveis nas redes sociais e através do aplicativo Sine Fácil (gratuitamente para Android e IOS).

O candidato que ainda não possui cadastro precisa comparecer na sede da Fundação, das 07h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.