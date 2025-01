Estudo para construção de ponte entre MS e Paraná caminha para a fase final

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para a construção da nova ponte sobre o Rio Paraná, ligando Mato Grosso do Sul ao Paraná, entrou na fase final, e deve ser concluído em aproximadamente dois meses.

O estudo teve início em 2023. Em março daquele ano, o comando da hidrelétrica Itaipu autorizou o repasse inicial de R$ 2,6 milhões para bancar o EVTEA, que representava mais de 80% do total conveniado para o estudo, que estava avaliado em R$ 3,2 milhões. À época, a estimativa era de que seriam necessários pelo menos R$ 350 milhões para a instalação da ponte.

Após a conclusão do EVTEA, serão realizados os estudos de impacto ambiental e os levantamentos técnicos para a elaboração dos projetos de engenharia.

Conforme noticiado anteriormente pelo Correio do Estado, a nova ponte, que seria a terceira ligação rodoviária entre os dois estados, terá quase dois quilômetros de extensão e largura de 13 metros - sendo 7,2 metros de pistas, 2,5 metros de acostamentos e 40 centímetros de barreiras New Jersey. Ela será projetada com vigas pré-moldadas, e o vão central com a técnica de balanços sucessivos.

A ponte vai conectar o município sul-mato-grossense de Taquarussu ao distrito de Porto São José, em São Pedro do Paraná.

O projeto é uma parceria entre Itaipu, Governo do Paraná e Governo de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem, se considerada a construção da nova ponte, a estrutura das rodovias do lado paranaense e a implantação de uma rodovia do lado sul-mato-grossense, o investimento previsto será de R$ 1,4 bilhão.

Em junho do ano passado, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, garantiu que assim que o estudo for finalizado, e o traçado mais viável for definido, o Estado irá viabilizar a pavimentação do trecho da MS-473, para acesso a estrutura da ponte.

Quando finalizadas, as estruturas vão reduzir em até 130 km a distância até o Porto de Paranaguá.

Conexões

Atualmente, Mato Grosso do Sul e Paraná têm conexão por meio de duas pontes sobre o Rio Paraná. A primeira está na BR-163, entre Mundo Novo e Guaíra, no extremo sul de MS. A outra ligação, entre Naviraí e o município paranaense de Icaraíma, é composta por uma série de cinco pontes sobre “braços” do rio. Esta terceira ponte ficaria mais ao norte, já próximo à ponte da Usina Sérgio Mota.

Atualmente, o escoamento agrícola até o porto de Paranaguá precisa ser contornado por São Paulo, na barragem de Porto Primavera, que conta com tráfego lento e restrição de peso para caminhões, já que o transporte passa sobre a barragem da usina Sérgio Mota.

Colaborou: Neri Kaspary.

