Cartão de crédito aflige mais diversas classes, sendo principal dívida de 71,1% e 84,8% das famílias com até e mais de 10 salários mínimos respectivamente - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostra que, quando o assunto é pagar contas, as dívidas das famílias campo-grandenses "fazem aniversário" e tiram o sono do morador da Capital por mais de um ano.

Análise da evolução do endividamento em Campo Grande mostram uma leve redução mensal, entre junho e julho, com o último índice registrado ficando 0,2 pontos percentuais (65,7%) abaixo do anteriormente registrado.

Cerca de 17,8 mil famílias de Campo Grande foram entrevistadas nos últimos 10 dias de junho, e apesar da leve diferença no índice, o vilão do endividamento segue imutável.

Isso porque, quanto aos tipos de dívidas, o cartão de crédito representa 73,3% do total das pendências de pagamentos das famílias.

Cabe apontar que a taxa de endividamento pelo cartão de crédito aflige as mais diversas classes sociais, com o índice da dívida para famílias que recebem até 10 salários mínimos sendo 71,1% e 84,8% para aquelas que recebem acima disso.

Abaixo dele, o ranking dos principais fatores endividadores totais são:

20,0% | Carnês

9,4% | Crédito Pessoal

8,7% | Financiamento de casa

6,8% | Financiamento de carro

4,9% | Crédito consignado

Aniversário de conta

Conforme a pesquisa da CNC, entre os 65% dos devedores, 27,7% se diz pouco e outros 22,7% se veem "mais ou endividados", com a situação mais precária atingindo pouco mais de 16% dessa população com contas atrasadas.

No caso das famílias endividadas, 11% considera que não vai ter condições de pagar as contas atrasadas, percentual esse que chega a 36% quando levado em conta a possibilidade de quitar já no próximo mês.

Apenas 22,6% dos endividados consideram que conseguirão, dentro do próximo mês, arcar totalmente com as contas atrasadas,

Do tempo que essas famílias passam endividadas, a Pesquisa revela que, 53,9% dos endividados tem algum tipo de conta atrasada há mais de três meses.

Com a média de dias de atraso sendo 68 dias, as famílias que passam mais de um ano comprometidas com dívidas (29,1% do total) também são a maioria em todas as classes sociais.

Quando observada a situação de quem recebe até 10 salários mínimos, os "aniversários das contas" chegam para 26,7% dessas famílias.

Já para aqueles que recebem mais de 10 salários mínimos, as contas com mais de um ano comprometem a renda de 41,3% dessas famílias mais abastadas.

