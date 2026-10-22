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Fim da escala 6x1 pode agravar a escassez de mão de obra em MS

Empresas terão de reorganizar jornadas, negociar escalas e avaliar contratações, apontam analistas

EVELYN THAMARIS

EVELYN THAMARIS

22/10/2026 - 08h10
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O fim da escala 6x1 pode agravar a falta de mão de obra no comércio e no setor de serviços, pressionar os custos das empresas e acelerar a substituição de algumas funções pela automação, conforme especialistas ouvidos pelo Correio do Estado. A redução da jornada exigirá mudanças nas escalas e no dimensionamento das equipes, em um mercado que já enfrenta dificuldades para preencher vagas. 

Conforme já publicado pelo Correio do Estado, Mato Grosso do Sul terminou 2025 com mais de 25 mil ofertas de vagas, que não foram preenchidas, principalmente, por falta de qualificação da mão de obra. Para o advogado trabalhista André de Carvalho Pagnoncelli, a dificuldade de encontrar profissionais pode se tornar um dos principais entraves à adaptação. 

“A necessidade de cobrir folgas poderá exigir novas contratações, mas a ampliação das equipes esbarra na disponibilidade de trabalhadores e no aumento das despesas operacionais”, pontua.

Segundo o advogado a terceirização e a “pejotização” também podem ganhar espaço neste processo, enquanto a automação tende a avançar sobre funções que hoje dependem de atendimento presencial.

Um exemplo citado pelo profissional é o investimento de um grupo, uma das grandes redes supermercadistas do País, que já conta com uma unidade autônoma com inteligência artificial em Curitiba (PR). 
“A tecnologia pode reduzir a necessidade de funcionários em atividades como a operação de caixas”, ressalta Pagnoncelli.

COMÉRCIO

A preocupação com os custos também é compartilhada pelo setor empresarial. A presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul (FCDL-MS), Inês Santiago, afirma que a entidade está articulada nacionalmente para discutir a adaptação e reivindicar medidas que reduzam o impacto sobre as empresas, sobretudo as de menor porte.

“Uma das prioridades neste momento é reivindicar compensações fiscais, como a desoneração da folha de pagamento e outros incentivos que permitam ao setor produtivo suportar o impacto da mudança”, afirma ao Correio do Estado.

A presidente destaca que pequenos negócios têm menos margem para absorver despesas adicionais. “Nossa preocupação é especialmente com os pequenos negócios, que têm equipes enxutas e menor capacidade de absorver custos adicionais”, diz.

A FCDL-MS também estima que o aumento dos custos operacionais possa provocar impacto de 8% a 10% nos preços finais dos produtos.

A projeção é da entidade, que alerta ainda para o risco de demissões e substituição de trabalhadores por tecnologia. Para Inês Santiago, a transição precisa combinar reorganização das jornadas com medidas que reduzam o custo de contratação e manutenção dos empregos.

O impacto sobre as despesas também é apontado pelo advogado tributarista Ary Raghiant. “A redução da jornada pode impactar indiretamente o custo do empregado, afinal, diminuirá o tempo de trabalho, mas os encargos, não”, explica. 

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), Omar Aukar, afirma que os empresários estão avaliando a necessidade de novas contratações, a reorganização das equipes e possíveis ajustes em acordos coletivos.

“Esse processo pode ser ainda mais desafiador diante das dificuldades de contratação de mão de obra já enfrentadas por muitas empresas”, afirma.

Segundo Aukar, não há uma solução única para todos os negócios. Hospitais, farmácias e hotéis, por exemplo, enfrentam desafios adicionais por dependerem de funcionamento contínuo. A adaptação varia conforme o segmento, o porte da empresa e o modelo de operação.

TRANSIÇÃO

A Emenda Constitucional nº 141/2026, originada da PEC nº 221/2019, foi aprovada pelo Senado no dia 14, por 75 votos a 1 em dois turnos, e promulgada pelo Congresso Nacional no dia 16. A norma prevê dois dias de descanso remunerado por semana, preferencialmente aos domingos, sem redução salarial.

A jornada máxima semanal será reduzida gradualmente, de 44 horas para 42 horas e, posteriormente, para 40 horas. A transição exigirá que as empresas revisem escalas e dimensionem suas equipes para cumprir os novos limites, com possibilidade de negociação coletiva para organizar a distribuição da jornada, respeitadas as garantias previstas na emenda.

Loterias

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 913, quarta-feira (21/10): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

22/10/2026 09h06

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Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 913 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 21 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 11 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 58.580,71)
  • 5 acertos - 60 apostas ganhadoras, (R$ 1.394,77)
  • 4 acertos - 1.120 apostas ganhadoras, (R$ 74,72)
  • 3 acertos - 10.406 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 913 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 5
  • Coluna 2: 9
  • Coluna 3: 7
  • Coluna 4: 9
  • Coluna 5: 5
  • Coluna 6: 8
  • Coluna 7: 2

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 914

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 23 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 914. O valor da premiação está estimado em R$ 12 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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Loterias

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 3023, quarta-feira (21/10): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

22/10/2026 09h03

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3023 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 21 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 11 apostas ganhadoras (R$ 7.418,98)
  • 4 acertos - 702 apostas ganhadoras (R$ 132,85)
  • 3 acertos - 13.996 apostas ganhadoras (R$ 3,33)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 9 apostas ganhadoras (R$ 8.160,88)
  • 4 acertos - 598 apostas ganhadoras (R$ 155,96)
  • 3 acertos - 13.606 apostas ganhadoras (R$ 3,42)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 3023 são:

Primeiro sorteio

  • 20 - 43 - 08 - 12 - 47 - 50

Segundo sorteio

  • 21 - 41 - 46 - 34 - 45 - 50 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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