Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Repercussão

Fôlego de Lula com fim da 6x1 desagrada mercado; dólar sobe e Bolsa recua

Com acirramento nas pesquisas e temores sobre contas públicas, dólar fecha no maior valor desde o 1º turno e Bolsa engata queda na reta final do pregão

Da Redação

Da Redação

15/10/2026 - 18h14
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em alta firme desde o início dos negócios, na contramão do comportamento da moeda americana no exterior, o dólar renovou máximas na reta final do pregão e encerrou a quinta-feira perto do nível de R$ 5,10. O dólar à vista subiu 1,15%, cotado a R$ 5,0868 (após tocar a máxima de R$ 5,0983) — maior valor de fechamento desde 2 de outubro (R$ 5,2165), a última sessão antes do primeiro turno da eleição presidencial.

O movimento doméstico refletiu a postura defensiva dos investidores diante da expectativa pela divulgação da pesquisa Datafolha e do crescimento das intenções de voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuja vitória da oposição é vista pelo mercado como fundamental para uma mudança na política fiscal a partir de 2027.

O ganho de fôlego da campanha do petista foi atribuído às manifestações recentes e, em especial, à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. Somou-se a isso a notícia de que assessores aconselharam Lula a prometer “tarifa zero” para o transporte público aos fins de semana e feriados em eventual novo mandato.

Para operadores e analistas ouvidos pela Broadcast, a combinação de afagos sociais, como o perdão de dívidas dos microempreendedores individuais (MEI) e os reajustes do Bolsa Família, representa mais um elemento de nervosismo para os investidores por significar novas renúncias fiscais e custos trabalhistas a poucos dias do segundo turno.

A reação de apreensão se desdobrou diretamente na B3. Depois de passar o período da tarde na faixa dos 205 mil pontos, o Ibovespa intensificou as perdas na última hora do pregão e fechou em queda de 1,06%, aos 204.324,26 pontos (aproximando-se do piso do dia, de 203.110,43 pontos). Com o giro financeiro em R$ 27 bilhões, o índice passou a recuar 2,27% na semana, embora ainda acumule alta de 9,65% no mês e 26,81% no ano.

Analistas apontam que a recuperação de Lula nas sondagens — como na pesquisa Quaest, que mostrou Flávio Bolsonaro com 46% contra 44% de Lula, e na Indexa/Broadcast (44% a 42%), ambas indicando empate técnico — retirou a margem de conforto que vinha sendo precificada pelo mercado desde o primeiro turno.

No mercado de renda fixa, o aumento do prêmio de risco político elevou fortemente as taxas dos juros futuros, operando na contramão do alívio observado nos títulos do Tesouro norte-americano (Treasuries), cujo retorno da T-note de 10 anos caiu de 5,186% a 5,069%.

Encerrados os negócios locais, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subiu de 13,468%, no ajuste da véspera, para 13,517%. O DI para janeiro de 2029 avançou de 12,436% para 12,730%, enquanto o DI para janeiro de 2031 saltou de 12,494% para 12,760%. Além da incerteza sobre a trajetória das contas públicas, a transição da escala de trabalho para o modelo 5x2 pesou sobre os juros devido ao seu potencial efeito inflacionário, estimado em cerca de 0,4 ponto percentual no IPCA durante a implementação.

Diante desse quadro, agentes do mercado avaliam que o otimismo registrado logo após o primeiro turno vem dando lugar a um “choque de realidade”, forçando uma readequação às vésperas do segundo turno. A pressão sobre a moeda brasileira contrasta com o cenário internacional, onde o índice DXY (que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes) operava em queda de 0,53%, aos 102,015 pontos, mesmo após dados mais fortes da inflação ao produtor (PPI) nos Estados Unidos. Sem indicações claras sobre o futuro fiscal e com a corrida eleitoral afunilada, analistas preveem que a volatilidade nos ativos domésticos continuará elevada nos próximos dias à medida que novos debates e pesquisas ajustem as expectativas das mesas de operação.

Economia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7143, quinta-feira (15/10)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

15/10/2026 20h07

Compartilhar
Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7143 da Quina na noite desta quinta-feira, 15 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 37 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 7143 são:

  •   27 - 10 - 80 - 66 - 31

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7144

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 16 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 7144. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3805, quinta-feira (15/10)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

15/10/2026 20h04

Compartilhar
Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3805 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 15 de outubro de 2026, a partr das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Os números da Lotofácil 3805 são:

  • 23 - 15 - 25 - 13 - 24 - 03 - 19 - 10 - 06 - 22 - 14 - 07 - 08 - 05 - 11

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 6109-3 de hoje, quarta-feira (14/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6109-3 de hoje, quarta-feira (14/10)

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3070, terça-feira (14/10): veja o rateio
Loterias

/ 12 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3070, terça-feira (14/10): veja o rateio

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 7142, quarta-feira (14/10): veja o rateio
Loterias

/ 12 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 7142, quarta-feira (14/10): veja o rateio

4

Grupo traficou 24 toneladas de drogas em caminhões de minério em MS
OPERAÇÃO CAPOLÍNEA

/ 13 horas

Grupo traficou 24 toneladas de drogas em caminhões de minério em MS

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 7142, quarta-feira (14/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7142, quarta-feira (14/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 21 horas

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Planejamento estratégico não é planejar o ano
Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
direito previdenciário

/ 6 dias

Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
Empresas também fracassam pelas decisões que adiam
Exclusivo para Assinantes

/ 06/10/2026

Empresas também fracassam pelas decisões que adiam