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Economia

COMBUSTÍVEIS

Gasolina chega a R$ 7,06 e diferença entre cidades de MS é de R$ 0,78

Levantamento da ANP aponta Corumbá com o maior preço médio e Campo Grande com o menor

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

11/10/2026 - 12h15
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Abastecer o carro pode custar até R$ 39 a mais, dependendo da cidade de Mato Grosso do Sul. Levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), referente à semana de 4 a 10 de outubro, aponta uma diferença de R$ 0,78 no preço médio do litro da gasolina comum entre Campo Grande e Corumbá.

Enquanto na Capital o combustível foi comercializado, em média, a R$ 6,28, em Corumbá o valor chegou a R$ 7,06, o maior entre os cinco municípios sul-mato-grossenses pesquisados. A diferença representa aproximadamente 12,4% sobre o preço médio registrado em Campo Grande.

Na prática, um motorista que abasteça 50 litros de gasolina desembolsaria R$ 314 na Capital, enquanto o mesmo volume custaria R$ 353 em Corumbá. Para quem realiza quatro abastecimentos dessa quantidade ao longo do mês, a diferença acumulada chegaria a R$ 156, considerando a manutenção dos preços médios.

Os dados foram divulgados em meio à decisão do Governo Federal de prorrogar por mais 30 dias a desoneração da gasolina e do etanol, anunciada na sexta-feira (9), como forma de conter os impactos da alta do petróleo no mercado internacional sobre os preços domésticos.

Interior registra gasolina mais cara

Além de Corumbá, outros municípios do interior de Mato Grosso do Sul apresentaram preços médios superiores aos registrados em Campo Grande.

Em Ponta Porã, o litro da gasolina comum foi comercializado, em média, a R$ 6,71, conforme os valores encontrados em seis postos pesquisados. Dourados apareceu em seguida, com média de R$ 6,68, considerando 15 estabelecimentos.

Já em Três Lagoas, o combustível apresentou preço médio de R$ 6,46, enquanto Campo Grande registrou R$ 6,28, o menor valor entre as cidades analisadas.

No levantamento estadual, que reuniu informações de 60 postos, a gasolina comum apresentou preço médio de R$ 6,42 por litro. O menor preço individual encontrado foi de R$ 6,09, enquanto o maior chegou a R$ 7,29.

A diferença de R$ 1,20 entre os valores mínimo e máximo registrados mostra que a variação não ocorre apenas entre municípios, mas também entre os estabelecimentos pesquisados.

A gasolina aditivada apresentou comportamento semelhante. Em Corumbá, o preço médio chegou a R$ 7,20 por litro, enquanto Campo Grande registrou R$ 6,47, uma diferença de R$ 0,73.

Em Dourados, a média ficou em R$ 6,81, seguida por Três Lagoas, com R$ 6,80, e Ponta Porã, com R$ 6,75. No conjunto dos municípios pesquisados, a gasolina aditivada apresentou média de R$ 6,59 por litro.

O etanol hidratado também apresentou variações significativas nos municípios acompanhados pela ANP.

Campo Grande registrou o menor preço médio, de R$ 3,94 por litro, enquanto Corumbá apresentou o maior, de R$ 4,78. A diferença de R$ 0,84 representa aproximadamente 21,3% sobre o valor encontrado na Capital.

Em Dourados, o combustível custou, em média, R$ 4,15. Já em Ponta Porã e Três Lagoas, os valores ficaram em R$ 3,98 e R$ 3,97, respectivamente.

A média estadual do etanol foi de R$ 3,99 por litro, considerando 40 estabelecimentos pesquisados. Os preços individuais oscilaram entre R$ 3,69 e R$ 4,97.

Governo prorroga desoneração dos combustíveis

Em meio às diferenças de preços registradas em Mato Grosso do Sul, o Governo Federal anunciou, na sexta-feira (9), a prorrogação por mais 30 dias da desoneração da gasolina e do etanol. A medida busca reduzir os efeitos da alta do petróleo no mercado internacional sobre os preços praticados no Brasil.

Com a decisão, permanecem zeradas as alíquotas federais de PIS/Pasep, Cofins e Cide incidentes sobre a gasolina. Segundo o governo, a desoneração passa a representar R$ 0,89 por litro de gasolina A, ante os R$ 0,63 considerados anteriormente.

Para o etanol hidratado, a medida mantém zeradas as alíquotas de PIS/Pasep e Cofins, o equivalente a R$ 0,19 por litro. O governo também anunciou a ampliação da subvenção econômica destinada aos produtores e às cooperativas, de R$ 0,251 para R$ 0,4287 por litro.

As medidas ocorrem em um cenário de pressão sobre os preços internacionais do petróleo e têm como objetivo limitar os impactos sobre os consumidores. Entretanto, a redução tributária não significa necessariamente uma queda imediata ou equivalente nos valores cobrados nas bombas, uma vez que o preço final também depende dos custos de distribuição, comercialização e das margens dos revendedores.

O pacote também prevê uma subvenção adicional de R$ 1,40 por litro para o diesel importado, a ser regulamentada por portaria prevista para terça-feira (13). O valor será acrescentado ao subsídio de R$ 2,12 por litro já em vigor.

De acordo com o Governo Federal, as medidas destinadas à gasolina e ao etanol terão impacto estimado de R$ 3,6 bilhões em 2026, com compensação por receitas extraordinárias provenientes do petróleo.

Gás de cozinha chega a R$ 160 em MS

Além dos combustíveis utilizados nos veículos, o levantamento da ANP também identificou diferenças nos preços do gás de cozinha em Mato Grosso do Sul.

O botijão de 13 quilos apresentou média estadual de R$ 119,86, com valores individuais entre R$ 100 e R$ 160 nos estabelecimentos pesquisados.

Entre os cinco municípios analisados, Corumbá registrou o maior preço médio, de R$ 134,99, seguida por Três Lagoas, com R$ 134,44.

Em Dourados, o botijão custou, em média, R$ 121,78, enquanto Ponta Porã apresentou valor de R$ 121,20.

Campo Grande teve o menor preço médio, de R$ 114,88. Na comparação com Corumbá, a diferença chegou a R$ 20,11 por botijão.

Já entre os preços individuais mínimo e máximo encontrados no Estado, a diferença alcançou R$ 60, valor que representa mais da metade do menor preço registrado.

LOTERIA

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2453, domingo (11/10)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e domingos; veja quais os números sorteados no último concurso.

11/10/2026 10h45

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Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2453 da Timemania na manhã deste domingo, 11 de outubro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$19,3  milhões.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2453 são:

  • 17-12-13-20-30-24-02
  • Time do Coração: 35- Cuiabá (MT)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2454

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 13 de outubro, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2454. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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LOTERIA

Resultado da Quina de hoje, concurso 7140, domingo (11/10)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

11/10/2026 10h35

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7140 da Quina na manhã deste domingo, 11 de ouutbro de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 31,7 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 7140 são:

  • 57-45-05-59-28

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7141

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 12 de outubro, a partir das 18 horas, pelo concurso 7141. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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