Gasolina chega a R$ 7,06 e diferença entre cidades de MS é de R$ 0,78

Pesquisa da ANP revela diferenças nos preços da gasolina entre municípios de Mato Grosso do Sul - Gerson Oliveira

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Abastecer o carro pode custar até R$ 39 a mais, dependendo da cidade de Mato Grosso do Sul. Levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), referente à semana de 4 a 10 de outubro, aponta uma diferença de R$ 0,78 no preço médio do litro da gasolina comum entre Campo Grande e Corumbá.

Enquanto na Capital o combustível foi comercializado, em média, a R$ 6,28, em Corumbá o valor chegou a R$ 7,06, o maior entre os cinco municípios sul-mato-grossenses pesquisados. A diferença representa aproximadamente 12,4% sobre o preço médio registrado em Campo Grande.

Na prática, um motorista que abasteça 50 litros de gasolina desembolsaria R$ 314 na Capital, enquanto o mesmo volume custaria R$ 353 em Corumbá. Para quem realiza quatro abastecimentos dessa quantidade ao longo do mês, a diferença acumulada chegaria a R$ 156, considerando a manutenção dos preços médios.

Os dados foram divulgados em meio à decisão do Governo Federal de prorrogar por mais 30 dias a desoneração da gasolina e do etanol, anunciada na sexta-feira (9), como forma de conter os impactos da alta do petróleo no mercado internacional sobre os preços domésticos.

Interior registra gasolina mais cara

Além de Corumbá, outros municípios do interior de Mato Grosso do Sul apresentaram preços médios superiores aos registrados em Campo Grande.

Em Ponta Porã, o litro da gasolina comum foi comercializado, em média, a R$ 6,71, conforme os valores encontrados em seis postos pesquisados. Dourados apareceu em seguida, com média de R$ 6,68, considerando 15 estabelecimentos.

Já em Três Lagoas, o combustível apresentou preço médio de R$ 6,46, enquanto Campo Grande registrou R$ 6,28, o menor valor entre as cidades analisadas.

No levantamento estadual, que reuniu informações de 60 postos, a gasolina comum apresentou preço médio de R$ 6,42 por litro. O menor preço individual encontrado foi de R$ 6,09, enquanto o maior chegou a R$ 7,29.

A diferença de R$ 1,20 entre os valores mínimo e máximo registrados mostra que a variação não ocorre apenas entre municípios, mas também entre os estabelecimentos pesquisados.

A gasolina aditivada apresentou comportamento semelhante. Em Corumbá, o preço médio chegou a R$ 7,20 por litro, enquanto Campo Grande registrou R$ 6,47, uma diferença de R$ 0,73.

Em Dourados, a média ficou em R$ 6,81, seguida por Três Lagoas, com R$ 6,80, e Ponta Porã, com R$ 6,75. No conjunto dos municípios pesquisados, a gasolina aditivada apresentou média de R$ 6,59 por litro.

O etanol hidratado também apresentou variações significativas nos municípios acompanhados pela ANP.

Campo Grande registrou o menor preço médio, de R$ 3,94 por litro, enquanto Corumbá apresentou o maior, de R$ 4,78. A diferença de R$ 0,84 representa aproximadamente 21,3% sobre o valor encontrado na Capital.

Em Dourados, o combustível custou, em média, R$ 4,15. Já em Ponta Porã e Três Lagoas, os valores ficaram em R$ 3,98 e R$ 3,97, respectivamente.

A média estadual do etanol foi de R$ 3,99 por litro, considerando 40 estabelecimentos pesquisados. Os preços individuais oscilaram entre R$ 3,69 e R$ 4,97.

Governo prorroga desoneração dos combustíveis

Em meio às diferenças de preços registradas em Mato Grosso do Sul, o Governo Federal anunciou, na sexta-feira (9), a prorrogação por mais 30 dias da desoneração da gasolina e do etanol. A medida busca reduzir os efeitos da alta do petróleo no mercado internacional sobre os preços praticados no Brasil.

Com a decisão, permanecem zeradas as alíquotas federais de PIS/Pasep, Cofins e Cide incidentes sobre a gasolina. Segundo o governo, a desoneração passa a representar R$ 0,89 por litro de gasolina A, ante os R$ 0,63 considerados anteriormente.

Para o etanol hidratado, a medida mantém zeradas as alíquotas de PIS/Pasep e Cofins, o equivalente a R$ 0,19 por litro. O governo também anunciou a ampliação da subvenção econômica destinada aos produtores e às cooperativas, de R$ 0,251 para R$ 0,4287 por litro.

As medidas ocorrem em um cenário de pressão sobre os preços internacionais do petróleo e têm como objetivo limitar os impactos sobre os consumidores. Entretanto, a redução tributária não significa necessariamente uma queda imediata ou equivalente nos valores cobrados nas bombas, uma vez que o preço final também depende dos custos de distribuição, comercialização e das margens dos revendedores.

O pacote também prevê uma subvenção adicional de R$ 1,40 por litro para o diesel importado, a ser regulamentada por portaria prevista para terça-feira (13). O valor será acrescentado ao subsídio de R$ 2,12 por litro já em vigor.

De acordo com o Governo Federal, as medidas destinadas à gasolina e ao etanol terão impacto estimado de R$ 3,6 bilhões em 2026, com compensação por receitas extraordinárias provenientes do petróleo.

Gás de cozinha chega a R$ 160 em MS

Além dos combustíveis utilizados nos veículos, o levantamento da ANP também identificou diferenças nos preços do gás de cozinha em Mato Grosso do Sul.

O botijão de 13 quilos apresentou média estadual de R$ 119,86, com valores individuais entre R$ 100 e R$ 160 nos estabelecimentos pesquisados.

Entre os cinco municípios analisados, Corumbá registrou o maior preço médio, de R$ 134,99, seguida por Três Lagoas, com R$ 134,44.

Em Dourados, o botijão custou, em média, R$ 121,78, enquanto Ponta Porã apresentou valor de R$ 121,20.

Campo Grande teve o menor preço médio, de R$ 114,88. Na comparação com Corumbá, a diferença chegou a R$ 20,11 por botijão.

Já entre os preços individuais mínimo e máximo encontrados no Estado, a diferença alcançou R$ 60, valor que representa mais da metade do menor preço registrado.