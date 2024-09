Gigante do agro chega a mais três municípios de MS

Cooperativa não informou o valor do investimento, mas deixou claro que pretende comprar mais soja para a indústria que ativou no Paraná

Com faturamento anual da ordem de R$ 25 bilhões, a cooperativa paranaense C.Vale, a segunda maior do país, anunciou a ativação de mais três unidades de recebimentos de grãos em Mato Grosso do Sul, ampliando suas atividades para 15 municípios, onde passa a ter 17 unidades de recebimento de grãos. Além disso, tem um supermermercado em Rio Brilhante.

Com a ampliação, ela passa a atuar em três dos maiores produtores de grãos do Estado, em Maracaju, Chapadão do Sul e em Costa Rica. E, além de comprar grãos, ela atua na venda de sementes e fertilizantes, ampliando a concorrência do setor nestas regiões.

O foco principal, conforme deu a entender comunicado da cooperativa feito na última sexta-feira (20), será a compra de soja, que será destinada à esmagadora que a cooperativa inaugurou em novembro do ano passado em Palotina, na região oeste do Paraná. As atividades da indústria começaram em junho deste ano.Na esmagadora foram investidos R$ 1 bilhão e a capacidade é para processamento de até 22 milhões de sacas por ano, ou 1,3 milhão de toneladas, o que corresponde a cerca de 10% de toda a produção de Mato Grosso do Sul.

Juntos, os três municípios cultivam soja em mais de meio milhão de hectares, o que equivale a mais de 10% de toda a área cultivada em Mato Grosso do Sul. Mas, levando em consideração que ela já estava em outros 14 municípios, a cooperativa, que chegou ao Estado em 2001, está presente em todas as regiões.

Porém, por enquanto não chegou a municípios como Sidrolândia, Ponta Porã e São Gabriel do Oeste, que estão entre os dez maiores produtores de grãos do Estado

Em Maracaju, maior produtor de grãos do Estado, são cultivados em torno de 330 mil hectares de soja por ano, conforme dados relativos a 2022. Em Chapadão do Sul, que tem território menor, a soja ocupa uma média anual de 105 mil hectares. Em Costa Rica, por sua, vez são em torno de 85 mil hectares com a oleaginosa.

Em Costa Rica, a unidade de recebimento de grãos da C.Vale fica na BR-359, Km 12, sentido Alto Taquari (região de Baus), ao lado do Auto Posto Baus. A cooperativa também adquiriu uma unidade de recebimento de grãos no quilômetro 12 da BR-359, em Costa Rica, divisa com Goiás.

Em Maracaju, a estrutura fica a 16 quilômetros da sede do município, às margens da BR-267, sentido a Rio Brilhante. No município de Chapadão do Sul, a unidade ocupa 12 hectares no quilômetro 123 da MS-306.

Além do Paraná e MS, a cooperativa, que nasceu em 1963 em Palotina, atua também em em Mato Grosso, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no Paraguai. Ao todo, tem tem 196 unidades de negócios, mais de 28 mil associados e mais de 14 mil funcionários. Em média, compra em torno de 6 milhões de toneladas de grãos por ano, entre soja, milho e trigo.



Unidades de grãos em MS

Amambai

Antônio João

Aral Moreira

Bandeirantes

Caarapó

Chapadão do Sul*

Costa Rica*

Fátima do Sul

Indápolis

Itaporã

Maracaju*

Naviraí II

Rio Brilhante

Tacuru

Tacuru II

Vila Vargas (Dourados)

Vila Vargas II (Dourados)