Indústria de MS fecha 2024 com 161 mil trabalhadores e produção anual de R$ 100 bilhões

Setor industrial de Mato Grosso do Sul fecha o ano de 2024 com números promissores.

Balanço anual 2024 foi divulgado, através de coletiva de imprensa, pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS), na manhã desta sexta-feira (20), na sede da instituição, localizada na avenida Afonso Pena, número 1.206, bairro Amambai.

Também participaram da mesa o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB); secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck; secretário de Fazenda, Flávio César e secretário de governo, Rodrigo Perez.

Atualmente, a indústria sul-mato-grossense tem

mais de 7,9 empresas industriais ativas

mais de 161.000 trabalhadores formais diretamente empregados

mais de US$ 6 bilhões de dólares em exportação

mais de 150 países compram da indústria de MS (Indústria de Transformação de MS está em 9º lugar no ranking nacional das que mais exportam)

produção anual superior a R$ 100 bilhões

78% de aumento no valor da transformação industrial nos últimos 5 anos

mais de R$ 85 bilhões em investimentos na ampliação ou construção de novas fábricas

Empresas industriais, com pelo menos um empregado, tem estimativa de crescimento acumulado de 17% entre 2023 e 2027.

Mato Grosso do Sul tem 39 municípios com vagas de trabalho no setor industrial, correspondendo a 35% do total das vagas formais de trabalho (CLT). Nestes municípios, a indústria é o segundo setor que mais emprega.

A massa salarial total da indústria sul-mato-grossense deve encerrar 2024 em torno de R$ 6,4 bilhões, indicando crescimento nominal de 9% sobre o ano anterior. Para 2025, a massa salarial da indústria estadual deverá alcançar o equivalente a R$ 6,9 bilhões , indicando crescimento nominal de 8%.

Os segmentos da indústria que mais empregam são frigorífico/produtos de carne, indústria da construção, indústria sucroenergética, indústria metalmecânica, alimentos/bebidas/laticínios/panificação, serviços industriais de utilidade pública, indústria de celulose/papel e confecção têxtil.

PIB

Projeção do Produto Interno Bruto (PIB) industrial, a soma de todos os bens e serviços finais produzidos pela indústria em Mato Grosso do Sul, é de

R$ 33,8 bilhões em 2022

R$ 36,4 bilhões em 2023 – crescimento nominal de 7,6%

R$ 39,7 bilhões em 2024 – crescimento nominal de 9,3%

R$ 43,1 bilhões em 2025 – crescimento nominal de 8,5%

R$ 46,5 bilhões em 2026 – crescimento nominal de 7,9%

R$ 49,9 bilhões em 2027 – crescimento nominal de 7,3%

Em relação ao PIB sul-mato-grossense, o Estado ocupa o 15º lugar no Brasil com 1,7% do PIB e 6º lugar no PIB per capita com R$ 60.365. Confira os valores:

R$ 166,4 bilhões em 2022

R$ 180,3 milhões em 2023 – crescimento nominal de 8,3%

R$ 197,1 bilhões em 2024 – crescimento nominal de 9,3%

R$ 213,9 bilhões em 2025 – crescimento nominal de 8,5%

R$ 230,7 bilhões em 2026 – crescimento nominal de 7,9%

R$ 247,5 bilhões em 2027 – crescimento nominal de 7,3%

De acordo com a FIEMS, "a indústria se consolidou como um dos mais importantes setores para a economia de Mato Gosso do Sul, realizando investimentos bilionários, contribuindo de forma significativa para a geração de empregos e para o aumento das exportações. Por tudo isso, a indústria de Transformação de MS é a que mais cresce no Brasil".

Longen ainda ressaltou o sucesso da indústria para a economia, a nível nacional e estadual.

“O estado vem avançando a passos largos na atividade industrial. A vantagem da indústria é que uma atividade que depois de consolida-se, por mais percalços que possa ter, normalmente mantém a evolução, crescimento e qualificação profissional”, disse.