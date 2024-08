Mato Grosso do Sul ganhou 1066 empresas no mês de julho - Marcelo Victor

No mês de julho, Mato Grosso do Sul contabilizou a abertura de 1066 novas empresas. O desempenho é o segundo maior de toda a série histórica da Junta em um único período, impulsionado principalmente pelo setor de serviços com 757 empresas, representando 71,01% do total.

Em segundo lugar, ficou o comércio com 269 novas empresas (25,23%), enquanto a indústria contou com 40 novas aberturas, representando 3,75% do total. Os dados foram divulgados pela Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul), órgão vinculado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

A capital campo-grandense se destacou como o município com o melhor desempenho, tendo 44,18% das novas empresas abertas no mês, totalizando 471 novos empreendimentos. Já em segundo lugar, ficou o município de Dourados com 112 novas empresas (10,51%), seguido por Três Lagoas com 48 aberturas (4,50%).

Outros municípios que se destacaram incluem Nova Andradina (26 novas empresas) e Naviraí (25 novas empresas). O secretário da Semadesc, Jaime Verruck, destacou que o resultado reflete o crescimento da economia no Estado.

"É importante destacarmos como a instalação e início da operação de grandes indústrias, como a usina de etanol da Neomille em Maracaju e a fábrica de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo, impulsiona setores como o de serviços e o próprio comércio".

Acumulado do ano

De janeiro a julho de 2024, Mato Grosso do Sul registrou a abertura de 6.793 novas empresas, tendo o setor de serviços como líder com 4.828 novas empresas, representando 71,07% do total de aberturas. O destaque vai para a demanda por serviços personalizados e especializados, como os serviços combinados de escritório e apoio administrativo, atividades odontológicas, e atividades de psicologia e psicanálise.

No que se diz ao setor de comércio, foram registradas 1.698 novas empresas - 25% do total. O comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios é o principal responsável por grande parte desse crescimento.

Por fim, no setor industrial, que conta com 267 empresas abertas (3,93% do total) entre janeiro e julho de 2024, destacam-se a construção civil e a fabricação de produtos alimentícios.

Neste período, Campo Grande registrou 3.939 novas empresas, representando 57,99% das aberturas no Estado, se tornando o principal motor econômico da região. Dourados vem em seguida com 784 novas empresas, e Três Lagoas, com 337, também se destacam como centros de crescimento para novos empreendimentos.

De acordo com a lista, ainda aparecem Ponta Porã (172), Naviraí (171), Chapadão do Sul (171), Corumbá (120), Ribas do Rio Pardo (101) e Maracaju (117).