Mato Grosso do Sul registra abertura de mais de 2,7 mil franquias no 1º semestre de 2024

No primeiro semestre de 2024, Mato Grosso do Sul registrou a abertura de 2.761 franquias, refletindo um cenário promissor para o setor de franquias no Estado. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF) de janeiro a junho, o setor movimentou R$ 1,651 bilhão no Estado.

Uma forma de empreendedorismo assistido que permite ao investidor entrar em um negócio já testado, o modelo de franquia permite reduzir os riscos do empreendedorismo para associados, o que possivelmente contribui para o crescimento do segmento no Estado, conforme mostra a comparação entre os primeiros seis meses do ano passado quando houve um aumento percentual de 5,79%, ou o mesmo que 151 empresas franquiadas a mais que em 2023.

Diretor de Expansão da ABF, Eduardo Santinoni, ressalta em entrevista ao Correio do Estado que o franchising é um modo de empreender onde o investidor se beneficia do conhecimento e do sucesso já alcançado por uma marca. Ele destaca que esse modelo proporciona a concessão de três elementos fundamentais: produto, marca e know-how, tornando-se uma opção atrativa para aqueles que desejam iniciar um negócio com maior segurança.

"O crescimento do setor em Mato Grosso do Sul no primeiro semestre deste ano pode ser atribuído a uma combinação de fatores, incluindo um agro forte e um movimento de interiorização que se consolidou nas últimas décadas", afirma Santinoni, reiterando que o Estado possui um ambiente propício, impulsionado pelo agronegócio e pela busca de marcas por novas cidades para expansão.

Os segmentos que mais cresceram no Estado foram alimentação e serviços, o que reflete uma tendência nacional, segundo aponta Santinoni. Serviços e outros negócios, 635 unidades nos primeiros seis meses deste ano em MS, representando 23% do segmento de franchising.

Na segunda posição com maior número de empresas franquias abertas em MS de janeiro a junho aparece o ramo de saúde, beleza e bem-estar (440) e ainda moda (344) e alimentação (328)."Serviços e outros negócios geralmente envolvem modelos de franquias voltados para empreendedores individuais ou equipes menores, atendendo a inovações que surgem diariamente e que respondem às necessidades dos consumidores", detalha Santinoni.

Para o representante da ABF a acessibilidade de investimento nesses modelos torna-os ainda mais atrativos, permitindo que mais pessoas tenham a capacidade financeira para abrir franquias. "Já na área de alimentação, que historicamente é o berço do franchising brasileiro, o crescimento foi superior a 30% em comparação ao primeiro semestre de 2023".

Santinoni ressalta ainda que "muitas marcas consolidadas estão se adaptando ao processo de interiorização, ampliando sua presença em novos mercados". Assim, ele conclui que o setor de franquias em Mato Grosso do Sul se mostra robusto e cheio de oportunidades, especialmente com a força do agronegócio que impulsiona esse crescimento.

FRANQUIAS

Sobre o modelo de negócios de franquias, a ABF destaca que a principal diferença em relação ao comércio ou varejo tradicional é que o mercado de franquias opera com um formato testado e aprovado. Isso garante uma lucratividade mais evidente, já que não se replica um negócio sem bons resultados, proporcionando segurança ao investidor, que já conta com um plano de marketing e um modelo de negócios previamente testado.

A ABF também menciona que o trabalho de identificação de clientes e análise de mercado já é realizado previamente.Ou seja, quando o investidor decide adquirir uma unidade franqueada, ele tem a segurança de que o negócio foi testado em diferentes momentos e contextos, o que proporciona um conforto adicional.

Além disso, a associação ressalta que o modelo de abordagem valida a entrada do franqueado em uma rede, resultando em uma taxa de mortalidade de franquias muito menor em comparação ao varejo tradicional.

Vale destacar que dados confirmam que o modelo de franquias, que teve início nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo, está cada vez mais abrangente, com muitas marcas se tornando globais, não apenas americanas. Exemplos de marcas nacionais, como O Boticário, estão conquistando o mercado internacional com confiança e consolidação.