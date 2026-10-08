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SORTE

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 100 milhões nesta quinta

Desde o começo do ano, esta é somente a quarta vez em que a Mega sorteira premio acima dos R$ 100 milhões

AGENCIA BRASIL

08/10/2026 - 06h49
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A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (8) prêmio estimado em R$ 100 milhões. As seis dezenas do concurso 3.068 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de hoje em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números  01 - 04 - 17 - 33 - 41 - 52 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

Neste ano, pelo menos três sorteios já garantiram pagamentos superiores a cifra de R$ 100 milhões.

  • (Concurso 2.979, em 3 de março de 2026): Prêmio principal pago a um bolão do Ceará.
  • R$ 300 milhões (Concurso 3.010, o sorteio especial de aniversário de 30 anos da Mega-Sena, em 24 de maio de 2026): Dividido entre duas apostas (Fortaleza/CE e Rio de Janeiro/RJ).
  • R$ 101,9 milhões (Concurso 3.059, em 17 de setembro de 2026): Prêmio pago a um bolão de Presidente Venceslau (SP). 

Loterias

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2985, quarta-feira (07/10): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

08/10/2026 08h34

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2985 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 7 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 103.175,99)
  • 18 acertos - 125 apostas ganhadoras, (R$ 2.210,91)
  • 17 acertos - 1038 apostas ganhadoras, (R$ 186,37)
  • 16 acertos - 5856 apostas ganhadoras, (R$ 33,03)
  • 15 acertos - 22487 apostas ganhadoras, (R$ 8,60)
  • 0 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 154.764,01)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2985 são:

  • 06 - 39 - 10 - 11 - 74 - 79 - 02 - 59 - 29 - 22 - 13 - 25 - 07 - 48 - 63 - 12 - 70 - 53 - 66 - 03

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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Loterias

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 908, quarta-feira (07/10): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

08/10/2026 08h29

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Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 908 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 7 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 64.908,82)
  • 5 acertos - 89 apostas ganhadoras, (R$ 1.041,87)
  • 4 acertos - 1.332 apostas ganhadoras, (R$ 69,61)
  • 3 acertos - 11.606 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 908 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 9
  • Coluna 2: 3
  • Coluna 3: 9
  • Coluna 4: 1
  • Coluna 5: 4
  • Coluna 6: 1
  • Coluna 7: 1

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 909

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 9 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 909. O valor da premiação está estimado em R$ 10,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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