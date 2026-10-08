Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 100 milhões nesta quinta

Loterias

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2985 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 7 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9 milhões.

Premiação

20 acertos - Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 103.175,99)

3 apostas ganhadoras, (R$ 103.175,99) 18 acertos - 125 apostas ganhadoras, (R$ 2.210,91)

125 apostas ganhadoras, (R$ 2.210,91) 17 acertos - 1038 apostas ganhadoras, (R$ 186,37)

1038 apostas ganhadoras, (R$ 186,37) 16 acertos - 5856 apostas ganhadoras, (R$ 33,03)

5856 apostas ganhadoras, (R$ 33,03) 15 acertos - 22487 apostas ganhadoras, (R$ 8,60)

22487 apostas ganhadoras, (R$ 8,60) 0 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 154.764,01)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2985 são:

06 - 39 - 10 - 11 - 74 - 79 - 02 - 59 - 29 - 22 - 13 - 25 - 07 - 48 - 63 - 12 - 70 - 53 - 66 - 03

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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