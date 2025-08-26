Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

3,5 milhões de toneladas

Arauco estuda escoar celulose de megafábrica por hidrovia

Empresa espera receber em setembro licença para construir ferrovia de 47 km, mas enquanto isso estuda uma forma alternativa para despachar a produção de Inocência

Neri Kaspary

Neri Kaspary

26/08/2025 - 16h20
Apesar de já ter autorização para construir um ramal ferroviário de 47 quilômetros entre a fábrica de Inocência e a Ferronorte, a chilena Arauco agora estuda a possibilidade de escoar as 3,5 milhões de toneladas anuais de celulose pela hidrovia dos rios Paraná  Tietê. 

O plano inicial prevê investimento de R$ 1 bilhão na construção do ramal ferroviário e mais R$ 1,4 bilhão na compra de 23 locomotivas e aproximadamente 750 vagões, incluindo reservas, para formar sete trens de 100 vagões cada.

Estes investimentos de R$ 2,4 bilhões não estão previstos no projeto original de construção da fábrica, que é da ordem de R$ 25 bilhões. 

Agora, porém, conforme reportagem do jornal Estadão, os chilenos estudam uma alternativa logística combinando rodovia, hidrovia e ferrovia. Conforme esta alternativa, a celulose seria levada em caminhões até Três Lagoas, numa distância da ordem de 130 quilômetros. Seriam, em média, duzentas carretas por dia.

Depois,  a celulose seguiria pela hidrovia Paraná-Tietê até Pederneiras (SP), numa distância de 450 quilômetros e somente depois disso seria levada pela ferrovia até o Porto de Santos, percorrendo mais 550 quilômetros por trilhos. 

A viabilidade depende da análise dos impactos e custos dos múltiplos transbordos de carga, segundo reportagem do jornal paulista. 

Segundo a Arauco, a hidrovia é mais competitiva que o transporte rodoviário, retirando mensalmente 6 mil caminhões das estradas e reduzindo em 80% as emissões de CO. 

Já o transporte ferroviário reduz as emissões em 60% em comparação ao rodoviário, alinhando-se à estratégia de sustentabilidade da empresa.

A previsão é de que a fábrica entre em operação do último trimestre de 2027. Porém, caso opte pela construção da ferrovia, as obras precisam começar logo, pois devem se estender ao longo de 18 meses. 

A previsão é despachar 9,6 mil toneladas por dia em trens formados por 100 vagões fabricados especialmente para levar fardos de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto. 

A construção da ferrovia já foi autorizada pela ANTT e a expectativa é de que a licença de instalação seja concedida agora em setembro. O trajeto previsto, caso realmente saia do papel, será paralelo à rodovia MS-377. 

Para ser operadora de toda a infraestrutura do corredor logístico, a Arauco acaba de receber da ANTT uma autorização que a qualifica como Agente Transportador Ferroviário (ATF). Com isso, a própria empresa pode montar a plataforma e operar os trens até Santos/SP.

Segundo Alberto Pagano, responsável pelo setor de transportes da Arauco, o Brasil lidera soluções logísticas na indústria de celulose, como o uso de vagões com capacidade de 96 toneladas. No Chile, sede da empresa, a capacidade varia entre 46 e 60 toneladas, dependendo da qualidade da via ferroviária.

O plano logístico da Arauco, diz Pagano, tem uma visão de longo prazo para o negócio. Considera expansões futuras — a licença de instalação do projeto Sucuriú prevê produção de até 5 milhões de toneladas —, transporte por trens de madeira e insumos líquidos e a utilização de contêineres.

Além da logística para o transporte da celulose até o porto de Santos, numa distância da ordem de 1,1 mil quilômettros, a Arauco precisa ainda de cerca de 1,5 motoristas para operar os 350 veículos (caminhões) que carregarão as toras de madeira, em 600 viagens diárias, até a unidade industrial, que está sendo implantada a 50 quilômetros da área urbana de Inocência. 

As florestas de eucaliptos da empresa, que totalizam 400 mil hectares, estão espalhadas em dez municípios no entorno de Inocência. A distância média desde as áreas de corte até a fábrica será de 110 km. 

Para atender o pleno ritmo de produção a partir de 2028, a empresa está plantando 65 mil hectares de eucaliptos por ano — o tempo médio até o corte, todo mecanizado, é de seis anos. 

VALE DA CELULOSE


Mato Grosso do Sul, com a fábrica de Inocência, se consolida como maior fabricante de celulose do país. Vai saltar de 7,6 milhões de toneladas por ano para 11 milhões de toneladas

A Suzano inaugurou uma fábrica de Ribas do Rio Pardo em 2024 e a Eldorado tem planos para duplicar a produção em Três Lagoas. Além disso, a partir de fevereiro do próximo ano a Bracell promete começar a construção de uma fábrica em Bataguassu. 

Em 2023, a produção brasileira de celulose atingiu 24,3 milhões de toneladas, sendo 21,3 milhões de fibra curta (de eucalipto), 2,5 milhões de fibra longa (pinus) e 500 mil toneladas de pasta de alto rendimento. As exportações somaram US$ 12,7 bilhões, no patamar de 18 milhões de toneladas embarcadas, de acordo com dados da Ibá (Indústria Brasileira de Árvores).

(Com informações do jornal O Estado)
 

