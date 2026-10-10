MS cria 1,9 mil empregos em dois meses, mas indústria perde 881 vagas

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Mato Grosso do Sul abriu 1.938 empregos formais em julho e agosto de 2026, mas o saldo positivo ficou concentrado em dois setores: Construção e Serviços. Juntos, eles criaram 3.518 postos de trabalho no bimestre, enquanto Indústria, Comércio e Agricultura acumularam 1.580 vagas a menos. A Indústria teve o pior resultado, com saldo negativo de 881 empregos.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, compilados no Observatório do Trabalho de Mato Grosso do Sul, elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Em julho, o Estado registrou saldo positivo de 730 empregos formais. A Construção liderou as contratações, com 1.188 vagas, seguida pelos Serviços, com 391. Na direção contrária, a Indústria perdeu 556 postos, a Agricultura fechou 213 e o Comércio, 80.

Em agosto, o saldo geral subiu para 1.208 vagas. Os Serviços assumiram a liderança, com 1.744 novos postos, enquanto a Construção abriu outros 195. A Indústria voltou a registrar o pior desempenho entre os setores, com 325 vagas a menos. A Agricultura perdeu 243 postos e o Comércio, 163.

Com os resultados dos dois meses, o estoque de trabalhadores com carteira assinada em Mato Grosso do Sul chegou a 685.345.

A redução das contratações na Agricultura pode estar relacionada à entressafra, segundo o secretário-adjunto da Semadesc, Alex Melotto. Nesse período, culturas de inverno, como o milho safrinha, já foram colhidas, enquanto as lavouras aguardam o início do ciclo seguinte.

Para Melotto, os resultados negativos da Indústria e do Comércio também podem ser explicados por fatores sazonais. A expectativa da secretaria é de que esses setores voltem a abrir vagas no último trimestre do ano, com a perspectiva de aumento do consumo.

Vale da Celulose

A distribuição regional mostra o peso dos municípios ligados à cadeia de celulose na geração de empregos. Em julho, Inocência liderou o saldo estadual, com 923 novas vagas, impulsionada pela instalação da indústria de celulose da Arauco. Na sequência apareceram Chapadão do Sul, com 386 postos, Três Lagoas, com 274, e Aparecida do Taboado, com 156.

Em agosto, Três Lagoas liderou a abertura de vagas no Estado, com 785 empregos formais. Chapadão do Sul registrou saldo positivo de 307 postos, e Aparecida do Taboado, de 142.

Campo Grande também voltou a aparecer entre os dez municípios com melhor desempenho em agosto, com 435 empregos formais criados. Em julho, a Capital havia registrado saldo negativo de 140 vagas.