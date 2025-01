Superávit da balança comercial em MS recua 5,3% e fecha em R$7,1 bi

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com U$ 400 milhões a menos que no ano anterior, Mato Grosso do Sul fechou o saldo da balança comercial em 2024, com US$ 7,1 bilhões na balança comercial, é o que indicam os dados da Carta de Conjuntura da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) divulgados nesta terça-feira (07).

Na cotação de ontem, o saldo das exportações equivalia a R$43,072 bilhões. Segundo o levantamento, as exportações ficaram em US$ 9,969 bilhões (cerca de R$60,4 bi), enquanto as importações totalizaram US$ 2,808 bilhões (R$17 bilhões) no acumulado do ano.

O saldo na balança se deve principalmente à soja que liderou a pauta, com 28,7% do valor total das exportações, ou o equivalente a US$ 2,8 bilhões. Já a celulose foi responsável pelo segundo lugar entre os produtos exportados de janeiro a dezembro com 26,6% de participação e volume de US$ 2,6 bilhões.

Ao todo, o valor das exportações de celulose registrou um acréscimo de 79,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando atingiu US$ 1,48 bilhão.

“O constante superávit comercial destaca a capacidade econômica do Estado. As exportações aumentaram de US$ 383,4 milhões em 1997 para US$ 10,6 bilhões em 2023, com um salto significativo a partir de 2005 na série histórica”, avaliou a economista Bruna Mendes, assessora especial de Economia e Estatística da Semadesc.

Bruna também ressalta que apesar do crescimento nas exportações nos últimos meses, o último pico foi em maio de 2023. No entanto, o superávit comercial se manteve constante, indicando um balanço positivo.

O gás natural foi um dos destaques deste ano, compondo 41,3% do montante total, seguido por Adubos (11,3%) e Cobre (7,6%).

Em âmbito regional, o município de Três Lagoas lidera com uma participação de 26,2% no valor total exportado, registrando um avanço de 45,3% em relação ao ano anterior, com US$ 2,6 bilhões.

Dourados, ficou em segundo lugar, sofreu uma retração de 43,1%, enquanto Campo Grande teve uma leve expansão de 4,4%, somando US$ 532 milhões em receita de exportações. O município de Ribas do Rio Pardo, por outro lado, com a vinda da fábrica de celulose, destacou-se com um alta de 690% nas vendas externas, com US$ 428 milhões exportados no ano passado.

Destino

Ao falar do destino das exportações, a China permanece como o principal comprador dos produtos de MS.

Foram vendidos ao país asiático, que também é o maior parceiro comercial do Brasil, nada menos que 45,4% no valor total do ano. A Turquia foi o grande destaque na balança comercial, com um aumento de 158,6% e os Emirados Árabes Unidos com 101%, ambos comparados com o mesmo período de 2023.

Atividade

A Indústria de Transformação cresceu 25,13% em receita e 12,42% em volume, já em contrapartida, no setor agropecuário houve uma queda de 36,7% em valor e 35% em movimentação de cargas. Entretanto, a economista esclarece que a retração na receita do setor é atribuída à queda nos preços de produtos agrícolas e ao aumento das importações.

A indústria extrativa também apresentou retração, com 26,6% no valor e 44% no volume.

Em 2023

O ano de 2023 foi o ano em que o estado de Mato Grosso do Sul teve o maior saldo na balança comercial de toda a sua história. Com um período de 12 meses recorde para as exportações e com uma leve redução nos valores importados, o Estado encerrou o ano passado com um saldo de US$ 7,56 bilhões

Para efeito de comparação, os R$ 36,9 bilhões de saldo deixou para trás os R$ 22 bilhões do Orçamento do estado de Mato Grosso do Sul de 2022, ou mesmo os R$ 25,4 bilhões previstos para o ano de 2023.

O expressivo saldo na balança comercial de Mato Grosso do Sul em todo o ano deve-se, sobretudo, ao aumento nas exportações. Em 2023, o Estado exportou US$ 10,5 bilhões, valor 28,1% maior que os US$ 8,2 bilhões exportados durante todo o ano de 2022.

Para contribuir com o sucesso da balança comercial de Mato Grosso do Sul no ano de 2023, as importações tiveram queda de 10,8%. Enquanto em 2022 o Estado importou US$ 3,3 bilhões em mercadorias, no ano passado foram importados US$ 2,95 bilhões em produtos.

O mês que Mato Grosso do Sul mais vendeu ao mercado externo foi maio de 2023: as exportações naquele período superaram a casa de 1 bilhão de dólares, mais precisamente US$ 1,21 bilhão.

Os números oficiais das importações e das exportações no Brasil foram divulgados neste fim de semana pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).