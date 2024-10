MS Gás abre Programa de Estágio em Campo Grande e Três Lagoas

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS) anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado para a formação de cadastro de reserva para seu Programa de Estágio. O edital n.º 1/2024 tem validade de um ano, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

O Programa de Estágio da MSGÁS busca proporcionar a complementação educacional dos participantes por meio de atividades supervisionadas, visando ao desenvolvimento profissional, cultural e social dos estudantes.

Vagas

Os estagiários aprovados no processo seletivo poderão ser convocados para atuar em uma carga horária de até 30 horas semanais ou de 20 horas semanais. As vagas são destinadas a estudantes de diferentes áreas de formação em Campo Grande e Três Lagoas, conforme detalhado abaixo:

Campo Grande

Administração;

Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Processamento de Dados;

Ciências Contábeis;

Ciências Econômicas;

Comunicação Social (ênfase em Jornalismo ou Publicidade e Propaganda);

Direito;

Engenharia Ambiental, Engenharia Sanitária e Ambiental;

Engenharia Civil;

Engenharia da Computação;

Engenharia de Agrimensura;

Engenharia de Controle e Automação;

Engenharia de Produção;

Engenharia Elétrica, Eletrônica e Mecânica;

Processos Gerenciais.

Três Lagoas

Administração;

Engenharia de Produção;

Sistemas de Informação.

Benefícios

Os estagiários que ingressarem no programa receberão bolsa-auxílio de R$ 873,83 para a carga de 20 horas semanais e de R$ 1.256,75 para 30 horas, além de auxílio-transporte.

Processo seletivo

A seleção dos candidatos será realizada com base na avaliação do histórico escolar, considerando a média global do curso no último semestre cursado e o Conceito do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE).

Inscrições

As inscrições para o processo seletivo de estágio estão abertas até o dia 4 de novembro de 2024 e podem ser feitas no site oficial do processo seletivo da MSGÁS. Os interessados devem acessar o portal, ler o edital completo e preencher o formulário de inscrição.

Para mais informações ou dúvidas, os candidatos podem enviar um e-mail para [email protected].

Confira o edital completo:

