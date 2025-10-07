Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MS mantém superávit na balança, mas exportações caem pelo 2º mês seguido

Estado vendeu US$ 834 milhões em mercadorias no mês passado, destaque para o aumento nas vendas de carne bovina

Eduardo Miranda e Karina Varjão

Eduardo Miranda e Karina Varjão

07/10/2025 - 15h30
As exportações de Mato Grosso do Sul continuam em alta, mas tiveram, em setembro, o segundo mês seguido de queda consecutiva da receita. O mês de setembro ainda foi o terceiro pior do ano, quando se trata de recursos que entraram em território brasileiro por meio da exportações de bens produzidos no Estado.

Durante o mês de setembro, Mato Grosso do Sul vendeu US$ 834 milhões em produtos para outros países, e pelo Estado, entraram no Brasil US$ 204 milhões em mercadorias estrangeiras, o que representa um saldo de US$ 204,4 milhões.

Apesar do volume expressivo das exportações em setembro, com a venda de US$ 834 milhões em mercadorias para outros países, já é o segundo mês consecutivo de queda na receita das exportações. Depois de vender US$ 1 bilhão em julho para outros países, em agosto as receitas caíram para US$ 943,6 milhões.

A China continua sendo o maior parceiro comercial de Mato Grosso do Sul, destino de 40,3% das mercadorias. Em agosto, o gigante asiático comprou US$ 446 milhões de mercadorias de MS.

Na sequência, na lista de maiores parceiros comerciais em setembro aparecem Uruguai (5%), Países Baixos (Holanda) (3,8%), Itália (3,7%), Estados Unidos (3,5%).

Produtos

A Celulose continua sendo o pricipal produto exportado por Mato Grosso do Sul, mas está sendo seguida de perto pela carne bovina. No mês de setembro, 24,4% das exportações foram de celulose, enquanto 24,2% foram de carne.

Em terceiro lugar está o açúcar, com 10% das vendas externas em quarto, a soja, que já foi primeira colocada em muitos meses, aparece com 9,6% das exportações.

Vendas externas MS, por produto

Top 5

  • Celulose - 24,4% (US$ 203,4 milhões)
  • Carne Bovina - 24,2% (US$ 201,9 milhões)
  • Açúcar e melaços - 10% (US$ 83,7 milhões)
  • Soja - 9,6% (US$ 80,2 milhões)
  • Milho - 8,9% (US$ 74 milhões). 

Em 2025

Entre janeiro e setembro de 2025, Mato Grosso do Sul registrou exportações no valor de US$8,18 bilhões, enquanto os produtos que entraram no País somaram US$1,83 bilhão.

Assim, o saldo acumulado - que é a diferença entre as exportações e importações - na balança comercial do Estado chega a US$6,34 bilhões até o mês de setembro, um valor 10,84% maior em relação ao mesmo período no ano passado. 

As informações foram divulgadas na Carta de Conjuntura do Comércio Exterior, publicado nesta terça-feira (7) pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). 

Esse desempenho é sustentado por uma estrutura exportadora concentrada em commodities, sendo a celulose o principal carro-chefe, com participação de 29,22% no total exportado. 

Logo em seguida, aparecem a soja (25,58%), que por meses liderou o ranking, e a carne bovina (15,92%), compondo o pódio dos principais produtos enviados ao exterior. 

Nas importações, desde o início do ano, continua predominando o gás natural, com 33,03%, seguido do cobre (8,14%) e caldeiras de geradores a vapor (6,86%). 

Mesmo estando no topo do ranking de importações, a compra de gás natural teve redução significativa. Entre janeiro e setembro do ano passado, foram compradas 2.865.750 toneladas de gás da Bolívia pelo gasoduto Gasbol, totalizando US$874.584.016. No mesmo período deste ano, o volume adquirido de gás totalizou 2.108.961 toneladas, somando US$606.142.236, o que representa uma redução no valor de 33,03% e de 30,69% no volume. 

"O que podemos destacar, desse estudo, primeiro é a solidez do desempenho de nossas exportações lideradas aí pela celulose, seguida de perto pela soja e com uma participação importante do setor de carnes. Nossa economia está fortemente alicerçada nessas commodities. O superávit aumentou porque tivemos uma diminuição importante na importação de gás, mas somos essencialmente um Estado exportador, isso está posto. O resultado é bom e era o que a gente já esperava, pelo conjunto de indicadores favoráveis", observou o secretário da Semadesc, Jaime Verruck.

O volume de exportações em 2025 cresceu 4,5% em relação ao mesmo intervalo de 2024, enquanto as importações recuaram 12,75%, o que contribuiu para elevar o superávit. 

Celulose

A celulose ocupa agora o topo das exportações do Estado, desbancando a soja, que liderava no passado. Essa ascensão reflete mudanças na pauta de produção e nas cadeias logísticas estaduais. 

Também é um indicativo de que Mato Grosso do Sul está se reforçando como fornecedor global de matéria-prima para a indústria papeleira e de produtos derivados. 

Isso porque o Estado conta com quatro fábricas em operação ou prestes a iniciar, além da nova planta da Arauco, com previsão para início de funcionamento em 2027 em Inocência, somando mais de 8 milhões de toneladas de capacidade anual. Isso consolida Mato Grosso do Sul como um dos maiores polos produtores mundiais. 

 

LOTERIA

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 755, segunda-feira (06/10): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/10/2025 08h28

Confira o concurso da Super Sete

Confira o concurso da Super Sete Foto/ Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 755 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 06 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,9 milhão.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 41 apostas ganhadoras, (R$ 1.049,03)
  • 4 acertos - 628 apostas ganhadoras, (R$ 68,48)
  • 3 acertos - 5.571 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 755 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 6
  • Coluna 2: 5
  • Coluna 3: 4
  • Coluna 4: 1
  • Coluna 5: 0
  • Coluna 6: 3
  • Coluna 7: 4

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 756

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 08 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 756. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2869, segunda-feira (06/10): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/10/2025 08h26

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2869 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 06 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 15,3 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 17 apostas ganhadoras (R$ 11.149,49)
  • 4 acertos - 1.396 apostas ganhadoras (R$ 155,17)
  • 3 acertos - 30.586 apostas ganhadoras (R$ 3,54)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 59 apostas ganhadoras (R$ 2.891,31)
  • 4 acertos - 2.622 apostas ganhadoras (R$ 82,61)
  • 3 acertos - 42.197 apostas ganhadoras (R$ 2,56)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2869 são:

Primeiro sorteio

  • 18 - 27 - 42 - 30 - 17 - 31

Segundo sorteio

  • 27 - 23 - 19 - 11 - 15 - 05

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2870

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 08 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2870. O valor da premiação está estimado em R$ 16 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

