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MS se destaca no crédito para pequenos negócios

Conforme dados da Serasa Experian, 41,2% das pequenas e médias empresas do Estado têm perfil tomador de crédito

Súzan Benites

Súzan Benites

08/10/2026 - 08h10
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As pequenas e médias empresas (PMEs) de Mato Grosso do Sul apresentam uma procura potencial por crédito superior à média do Centro-Oeste e do País. Dados da Serasa Experian enviados com exclusividade ao Correio do Estado mostram que 41,2% das PMEs do Estado têm perfil tomador de crédito para pessoa jurídica (PJ), enquanto a média regional é de 31,1% e a nacional, de 28%.

A diferença também aparece quando o foco é o capital de giro, uma das principais modalidades utilizadas pelas empresas para financiar o funcionamento e a expansão dos negócios. Em Mato Grosso do Sul, 57,8% das PMEs apresentam afinidade com operações de capital de giro, porcentual superior aos 44,2% registrados no Centro-Oeste e aos 41% da média brasileira.

Os dados fazem parte de levantamento realizado pela Serasa Experian por meio do Insights Hub, plataforma que reúne informações analíticas, comportamentais e financeiras para identificar características e oportunidades no mercado empresarial.

O resultado coloca o Estado em posição de destaque dentro da região. Enquanto 31,1% das PMEs do Centro-Oeste apresentam perfil tomador de crédito, o porcentual em sul-mato-grossense é 10,1 pontos porcentuais maior. No caso do capital de giro, a diferença chega a 13,6 pontos porcentuais.

COMÉRCIO

A forte afinidade com crédito ocorre em uma base empresarial formada principalmente por pequenos negócios. Em Mato Grosso do Sul, 43,3% das PMEs atuam no comércio, setor que aparece como o principal segmento empresarial no Estado.

O comércio também é predominante no conjunto do Centro-Oeste, onde representa 42,2% das PMEs, acima da média nacional de 39,7%. Na região, aparecem ainda indústria de transformação, com 7,4%; alojamento e alimentação, com 6,7%; e construção, com 6,3%.

O perfil mostra a importância das empresas ligadas ao consumo e à circulação de mercadorias para a economia sul-mato-grossense e ajuda a explicar a demanda por recursos para manutenção das operações, formação de estoque e capital de giro.

Apesar do forte potencial de demanda por crédito, as PMEs sul-mato-grossenses são formadas, em grande parte, por estruturas enxutas; 89,9% têm até nove funcionários, segundo os dados enviados pela Serasa.

Em relação ao tempo de atividade, 38,1% das empresas atuam há mais de cinco anos. O levantamento regional, por sua vez, aponta que 78,3% das PMEs do Centro-Oeste estão no mercado há mais de cinco anos e 78,9% têm até nove funcionários.

A combinação entre estruturas pequenas e demanda por crédito reforça a importância de recursos que possam ser utilizados para manter o fluxo de caixa, financiar estoques, ampliar operações e sustentar o crescimento dos negócios.

CAPITAL

Além dos indicadores específicos de Mato Grosso do Sul, o levantamento permite observar a distribuição das PMEs pelos principais municípios do Centro-Oeste. Campo Grande reúne 10.880 pequenas e médias empresas, sendo o quarto maior polo empresarial da região, atrás de Brasília, Goiânia e praticamente empatada com Cuiabá.

Brasília concentra 33.729 PMEs, Goiânia tem 22.479, enquanto Cuiabá aparece com 10.803. Juntas, as quatro cidades concentram 41,9% das empresas analisadas no Centro-Oeste.

Dourados também aparece entre os principais polos empresariais identificados pela pesquisa, com 2.960 PMEs. O município sul-mato-grossense fica à frente de Sorriso, que reúne 2.189 empresas, e integra a lista de cidades médias que ajudam a distribuir a atividade empresarial para além das capitais.

Entre os demais municípios com maior número de PMEs estão Anápolis, com 4.134 empresas; Sinop, com 3.658; Rondonópolis, com 3.628; Aparecida de Goiânia, com 3.106; Várzea Grande, com 3.053; e Rio Verde, com 2.989.

O maior apetite por crédito no Centro-Oeste, entretanto, convive com indicadores de risco que exigem cautela das instituições financeiras. Na região, 27,8% das PMEs estão classificadas nas categorias de risco alto ou muito alto, acima dos 25,9% registrados no País.

Também é maior a proporção de empresas com restrições financeiras elevadas. Cerca de 24,5% das PMEs do Centro-Oeste têm restritivos superiores a R$ 50 mil, contra 23% no Brasil. Para valores acima de R$ 250 mil, o porcentual chega a 13%, ante 11,9% na média nacional.

A Serasa Experian destaca que potencial de contratação e risco devem ser avaliados conjuntamente para que as instituições possam identificar oportunidades de concessão de crédito com maior segurança.

“Os dados do Centro-Oeste mostram como o potencial de contratação de crédito e risco precisam ser analisados de forma conjunta. A região apresenta uma presença relevante de empresas com afinidade a diferentes operações de crédito, mas também indicadores que reforçam a necessidade de conhecer com profundidade o perfil de cada negócio para identificar oportunidades de concessão com mais segurança”, diz Viviane Moura, diretora de Serviços de Crédito da Serasa Experian.

Loterias

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2985, quarta-feira (07/10): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

08/10/2026 08h34

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2985 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 7 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 103.175,99)
  • 18 acertos - 125 apostas ganhadoras, (R$ 2.210,91)
  • 17 acertos - 1038 apostas ganhadoras, (R$ 186,37)
  • 16 acertos - 5856 apostas ganhadoras, (R$ 33,03)
  • 15 acertos - 22487 apostas ganhadoras, (R$ 8,60)
  • 0 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 154.764,01)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2985 são:

  • 06 - 39 - 10 - 11 - 74 - 79 - 02 - 59 - 29 - 22 - 13 - 25 - 07 - 48 - 63 - 12 - 70 - 53 - 66 - 03

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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Loterias

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 908, quarta-feira (07/10): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

08/10/2026 08h29

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Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 908 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 7 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 64.908,82)
  • 5 acertos - 89 apostas ganhadoras, (R$ 1.041,87)
  • 4 acertos - 1.332 apostas ganhadoras, (R$ 69,61)
  • 3 acertos - 11.606 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 908 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 9
  • Coluna 2: 3
  • Coluna 3: 9
  • Coluna 4: 1
  • Coluna 5: 4
  • Coluna 6: 1
  • Coluna 7: 1

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 909

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 9 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 909. O valor da premiação está estimado em R$ 10,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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