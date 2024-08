Primeira central de sêmen suíno de MS será inaugurada em novembro

A primeira central de produção de sêmen suíno de Mato Grosso do Sul está sendo construída na rodovia MS-040, distante a 30 km de Campo Grande e que liga as cidades de Santa Rita do Pardo e Brasilândia, região leste do Estado.

Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o investimento de R$ 50 milhões vai possibilitar que a unidade atenda cerca de 120 mil matrizes suínas/ano. A Capital de Mato Grosso do Sul já possui uma unidade coletora, inaugurada em 2023.

Desenvolvido pela Agroceres PIC, a central de inseminação artificial vai fornecer sêmen ao invés de reprodutores dentro de MS. A ideia também é atender o Estado de Mato Grosso.

“O projeto começou grande com 850 reprodutores, podendo até crescer no futuro, dependendo da adesão. Achamos uma área na 040 a 30 km de Campo Grande para instalar a central. A obra está em construção deve ser inaugurada na última semana de novembro. Aí entramos com os reprodutores em dezembro e a partir de fevereiro começamos a produçãao de sêmen com a capacidade acima de um milhão de doses por ano”, salientou o diretor da Agroceres PIC, Alexandre Furtado.

Estrutura em construção - Foto: Mairinco de Paula

A atualização do empreendimento foi feita durante a visita ao estande do Governo do Estado, na SIAVS2024 (Salão Internacional de Proteína Animal), realizado na semana passada em São Paulo.

Na ocasião os empresários foram recebidos pelo secretário Jaime Verruck, o secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Rogério Beretta e o gestor de suinocultura Rômulo de Freitas Gouveia Jr.

Diante da nova estrutura, não será necessário ter laboratório para fazer a coleta. Os animais não ficarão em gaiolas, mas sim em baias de seis metros quadrado. Com relação aos projetos de suinocultura no Estado, a empresa Aurora está ampliando o abate em São Gabriel do Oeste, para 5,5 mil suínos por dia.

“A Aurora era uma empresa muito focada no mercado doméstico e vem crescendo as exportações e atingindo os mercados premium antes das concorrentes dela, tipo o Japão. Isso é muito positivo, porque Japão é um mercado difícil de entrar, mas uma vez que você entrou, eles vão te dando mais espaço. E a Aurora fez um ótimo trabalho, para o Canadá também, ela tem uma exportação para aquele país”, acrescenta o gestor.

A Agroceres também lembrou a parceria com as cooperativas afiliadas no MS. “Temos a Cooasgo, a Coperdia e a Alfa, todas têm alvos de crescimento para atender esse abate a mais que vai ter em São Gabriel do Oeste. E as três são parceiras nossas. A maior é a Cooasgo, onde temos uma multiplicadora. Essa multiplicadora funciona como uma filial em MS”, afirmou.

Outro projeto de expansão que está no radar da empresa é uma nova granja em Rio Negro que terá a produção de duas mil fêmeas.

Suinocultura em números

No primeiro trimeste de 2024, foram 652.664 cabeças de suínos abatidos no Estado, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), e alcança o 7º lugar no ranking de abates.

No primeiro semestre do ano, as exportações de Mato Grosso do Sul somaram US$ 21.038,592,00, correspondentdo a 11,8 mil toneladas, o que representa 1,64% do total de exportações brasileiras no período, o que coloca o Estado como 6º no ranking de comércio exterior.

Assine o Correio do Estado