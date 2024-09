MS tem mais de R$ 52 milhões em dívidas renegociadas

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com mais de 98 mil contratos, Mato Grosso do Sul registrou R$ 52,4 milhões em renegociações por meio do programa "Desenrola Brasil", método desenvolvido pelo governo para sanar o problema de dívidas bancárias no país.

A maior parte dessas renegociações ocorreu no setor de pequenos negócios, voltado para microempreendedores individuais (MEIs) e empresas de micro e pequeno porte.

De maio a agosto, de acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), em MS, 1.132 empresas e empresários renegociaram seus débitos, envolvendo 1.609 contratos. O estado ocupa a 15ª posição no ranking dos estados com maior número de participantes do programa.

Desenrola Brasil

O programa, instituído por Medida Provisória, permitiu a renegociação de dívidas vencidas até 23 de janeiro deste ano.

Empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões puderam participar, com base na experiência obtida com a Faixa 2 do Desenrola para pessoas físicas.

Com abrangência nacional, o programa garantiu suporte a empreendedores de diversas regiões. A iniciativa contou com a colaboração das principais instituições financeiras do país.

No total, sete bancos participaram, representando 73% da carteira de crédito destinada a micro e pequenas empresas nacionais.



