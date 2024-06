O que muda se a taxação de compras até US$ 50 for aprovada?

Nos últimos 15 meses, o número de microempreendedores individuais cresceu 25%, em comparação com o período anterior, em 36 cidades de Mato Grosso do Sul, atendidas pelo programa Cidade Empreendora, parceria entre o governo de Mato Grosso do Sul e o Sebrae. (Confira os municípios abaixo).

O programa foi realizado de janeiro de 2023 a abril de 2024 e os resultados foram apresentados em solenidade nesta segunda-feira (3).

Conforme o Sebrae, nos últimos 15 meses, foram realizados 232 mil atendimentos a empresários, contemplando 39 mil empresas distintas nos 36 municípios atendidos.

Entre os principais resultados, está o crescimento dos microempreendedores individuais, com a formalização de 11.650 novos MEIs nas cidades, o que dá, em média, 776 microempreendores novos por mês.

Atualmente, nos 36 municípios, há 58.367 empresários que se enquadram na categoria de MEIs.

Outro resultado ressaltado pelo governo e Sebrae é a redução no tempo médio de abertura de empresas, que foi observada em 94% dos municípios atendidos.

Além disso, muitas cidades conseguiram facilitar o processo para quem deseja abrir um empreendimento. Em 66% delas, por exemplo, não são exigidos alvarás de localização e funcionamento ou licenças sanitárias e ambientais para que microempreendedores indivuduais e empresas de baixo risco possam operar.

O governador Eduardo Riedel (PSDB) ressaltou que o programa termina devido as eleições municipais, mas continua no próximo ano.

"É um trabalho que envolve comprometimento de ambas as instituições, de criar um ambiente de negócios cada vez melhor, micro e pequena empresa especialmente. E Mato Grosso do Sul vem atravessando um desenvolvimento, então o Sebrae dando suporte aos municípios na sala do empreendedor, na diminuição do tempo de abertura de empresas, no processo educacional dentro das escolas de empreendedorismo, vem de encontro ao que a gente quer no Mato Grosso do Sul. Se crescemos 6,6% ano passado no PIB, se estamos com expectativa de 5% esse ano no momento que a economia desacelera, tem muito a ver com esse ambiente de negócios para todos, não só para as grandes empresas, para as médias, pequenas e micro empresas", disse o governador.