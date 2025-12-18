Prefeituras prometem 13º em dia; há dúvida para folha de dezembro

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), a que o Correio do Estado teve acesso, mostra que quase a totalidade das prefeituras de Mato Grosso do Sul vai pagar o 13º salário em dia.

Apenas uma prefeitura, não citada pela instituição, demonstrou insegurança quanto à possibilidade de não honrar o compromisso da bonificação obrigatória de fim de ano aos servidores públicos.

Quanto à folha de dezembro, que é paga até o quinto dia útil do mês de janeiro, não há mesma convicção por parte dos prefeitos. O levantamento da CNM mostra que cinco prefeituras de Mato Grosso do Sul, número que equivale a 5% das prefeituras ouvidas pela instituição, não sabem se conseguirão pagar em dia a folha de dezembro.

Sobre o 13º salário, a Confederação Nacional dos Municípios mostra que 55% das prefeituras devem pagar a bonificação obrigatória de fim de ano em parcela única e 45% delas, de forma parcelada.

A Prefeitura de Campo Grande, que pretende pagar o 13º salário dos servidores até a data-limite, no dia 20, está entre as que farão a transferência em parcela única.

A pesquisa da CNM entrevistou 72 dos 79 prefeitos de Mato Grosso do Sul, o que faz com que o número final não tenha 100% de abrangência.

Sobre a primeira parcela ou parcela única do 13º, 43% das prefeituras (31) disseram que já pagaram o benefício, enquanto 56% afirmaram que o salário será pago até o dia 30 deste mês. Apenas 1 município disse que o pagamento do 13º salário vai atrasar.

Entre as prefeituras que vão parcelar o pagamento do benefício de fim de ano aos servidores, 32 vão honrar o compromisso até o dia 20, enquanto apenas uma delas fala em atraso.

Restos a pagar

A situação não é tão boa quando se fala em dívidas não honradas neste exercício orçamentário. Um total de 17 prefeituras de Mato Grosso do Sul devem deixar restos a pagar a descoberto. Restos a pagar são gastos empenhados em um exercício orçamentário que ficam para serem pagos em exercícios posteriores.

As 17 prefeituras que não honrarão seus compromissos equivalem a 24% do total das entrevistadas pela CNM. Um total de 54% dos municípios do Estado não deixará restos a pagar a descoberto neste ano.

Sobre o fechamento de contas, um total de 59 prefeituras (57%) dizem que encerrarão este ano com as contas em dia. As que não conseguirão atingir o feito são 14 (19%). Uma prefeitura não respondeu.

