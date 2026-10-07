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Produção de carne bovina de MS conquista novo mercado asiático

Quatro unidades frigoríficas instaladas no Estado foram habilitadas para vender carne e miúdos bovinos à Indonésia

Rodolfo César. de Corumbá

07/10/2026 - 08h00
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Após a barreira imposta pela China às exportações de carne bovina de frigoríficos brasileiros, Mato Grosso do Sul amplia as alternativas de mercado no continente asiático. Quatro unidades instaladas no Estado foram habilitadas pelo governo da Indonésia para exportar carne e miúdos bovinos ao país, considerado um dos grandes mercados consumidores da região.

A medida abre um novo caminho para a proteína produzida em Mato Grosso do Sul justamente em um momento de maior atenção à diversificação dos destinos das exportações. As unidades beneficiadas estão instaladas em Campo Grande, Paranaíba, Rochedo e Aparecida do Taboado.

Ao todo, 21 unidades brasileiras foram aprovadas pelo governo da Indonésia para realizar a exportação de carne e miúdos bovinos. Além de Mato Grosso do Sul, entraram nessa lista empresas instaladas no Acre, Goiás, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Tocantins e São Paulo.

Para garantir esse caminho internacional para um mercado de país asiático, foi preciso ser aprovado por testes sanitários que autoridades da Indonésia impuseram a empresas no período de 27 de junho a 5 de julho deste ano. A auditoria presencial, que incluiu visitas às empresas em MS, foi acompanhada por técnicos do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

“A aprovação dos estabelecimentos auditados reflete o rigor do sistema de defesa agropecuária do Brasil, além de consolidar uma relação de alta confiança com as autoridades sanitárias da Indonésia. É uma conquista estratégica que gera emprego e renda em 10 estados brasileiros”, analisou o Mapa, em nota oficial emitida em setembro.

TRATATIVAS

A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) acompanhou também essas tratativas. Conforme a instituição, a Direção-Geral de Pecuária e Saúde Animal (DGLAHS) do Ministério da Agricultura da Indonésia foi responsável por auditar os 21 estabelecimentos brasileiros. 

No Estado, isso incluiu as empresas Frigosul, que atua no mercado com o nome de
SulBeef e está instalada em Aparecida do Taboado, Golden Imex, em Paranaíba, JBS, que tem unidade na Capital, e Naturafrig, em Rochedo.

“Desde 2025, o Brasil ganhou 52 novas habilitações para o mercado indonésio, passando de 21 para 73 plantas autorizadas, crescimento de cerca de 247%. A rodada anterior ocorreu em setembro do ano passado, com 17 novas unidades. Também em 2025, a Indonésia ampliou o acesso da carne bovina brasileira para produtos como carne com osso, miúdos, produtos cárneos e preparados de carne”, disse a Abiec sobre a abertura do mercado da Indonésia à carne brasileira.

Em termos locais, a Indonésia ocupou 1,5% das exportações de Mato Grosso do Sul em 2025. Isso correspondeu a US$ 159 milhões, uma queda de 43,7% na comparação com o período anterior, conforme dados do Comex do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

Neste ano, no período entre janeiro e agosto, quando ainda não havia a abertura de mercado para essas unidades em MS, as exportações para a Indonésia ocuparam 1% do volume, o equivalente a US$ 82,1 milhões.

CARNE FRESCA

Já com relação à exportação da carne bovina fresca, refrigerada ou congelada pelo Estado, o peso no passado foi de 17,7%, atrás da celulose (28,9%) e da soja (22,8%). O mercado da exportação da carne bovina de Mato Grosso do Sul movimentou US$ 1,9 bilhão em 2025, aumento de 56% na comparação com o ano anterior.

Entre janeiro e agosto de deste ano, antes da liberação para exportar para a Indonésia, o setor já vinha ocupando 17,9% da composição da balança de exportação, com US$ 1,5 bilhão em movimentação financeira.

Neste ano, a soja está na liderança do comércio exterior, com 32,8% de participação, enquanto a celulose alcançou 26,1% nos primeiros oito meses.

“A Indonésia é um parceiro importante, com o qual temos muito espaço para avançar. A diversificação de destinos fortalece o setor sem alterar uma característica fundamental da nossa produção: cerca de 70% da carne bovina produzida no Brasil permanece no mercado interno. Quanto mais mercados e plantas habilitadas, mais oportunidades criamos para toda a cadeia”, comentou o presidente da Abiec, Roberto Perosa. As empresas com unidades no Estado e as demais que foram habilitadas estão associadas à entidade.

A Indonésia tem uma população de 280 milhões de habitantes. Conforme análises internacionais do mercado do agronegócio, como o Dataliner, esse mercado está com interesse de se manter com estreitas negociações com o setor brasileiro da carne. 

Em 2025, a exportação foi de 31.511 toneladas de carne, enquanto na metade deste ano já foram encaminhadas 17.461 toneladas. Atualmente, o país asiático ocupa o segundo lugar como comprador de carne e miúdos bovinos. (Colaborou Súzan Benites)
 

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7136, terça-feira (06/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda a sexta-feira, e aos domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

07/10/2026 08h43

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7136 da Quina na noite desta terça-feira, 6 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 25 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 63 apostas ganhadoras (R$ 10.208,67)
  • 3 acertos - 5.479 apostas ganhadoras (R$ 111,79)
  • 2 acertos - 136.684 apostas ganhadoras (R$ 4,48)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7136 são:

  • 60 - 30 - 14 - 53 - 13

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7137

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 7 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 7137. O valor da premiação está estimado em R$ 26,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda a sexta-feira, às 20h e aos domingos, às 10h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3798, terça-feira (06/10): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana; veja números sorteados

07/10/2026 08h42

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3798 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 6 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras (R$ 1.584.075,31)
  • 14 acertos - 302 apostas ganhadoras (R$ 2.048,52)
  • 13 acertos - 10000 apostas ganhadoras (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 134978 apostas ganhadoras (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 748827 apostas ganhadoras (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3798 são:

  •  11 - 23 - 06 - 20 - 05 - 14 - 09 - 19 - 02 - 04 - 18 - 01 - 08 - 10 - 07 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3800

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 7 de outubro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3800. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras, às 20h e aos domingos, às 10h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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