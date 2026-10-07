Produção de carne bovina de MS conquista novo mercado asiático

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Após a barreira imposta pela China às exportações de carne bovina de frigoríficos brasileiros, Mato Grosso do Sul amplia as alternativas de mercado no continente asiático. Quatro unidades instaladas no Estado foram habilitadas pelo governo da Indonésia para exportar carne e miúdos bovinos ao país, considerado um dos grandes mercados consumidores da região.

A medida abre um novo caminho para a proteína produzida em Mato Grosso do Sul justamente em um momento de maior atenção à diversificação dos destinos das exportações. As unidades beneficiadas estão instaladas em Campo Grande, Paranaíba, Rochedo e Aparecida do Taboado.

Ao todo, 21 unidades brasileiras foram aprovadas pelo governo da Indonésia para realizar a exportação de carne e miúdos bovinos. Além de Mato Grosso do Sul, entraram nessa lista empresas instaladas no Acre, Goiás, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Tocantins e São Paulo.

Para garantir esse caminho internacional para um mercado de país asiático, foi preciso ser aprovado por testes sanitários que autoridades da Indonésia impuseram a empresas no período de 27 de junho a 5 de julho deste ano. A auditoria presencial, que incluiu visitas às empresas em MS, foi acompanhada por técnicos do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

“A aprovação dos estabelecimentos auditados reflete o rigor do sistema de defesa agropecuária do Brasil, além de consolidar uma relação de alta confiança com as autoridades sanitárias da Indonésia. É uma conquista estratégica que gera emprego e renda em 10 estados brasileiros”, analisou o Mapa, em nota oficial emitida em setembro.

TRATATIVAS

A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) acompanhou também essas tratativas. Conforme a instituição, a Direção-Geral de Pecuária e Saúde Animal (DGLAHS) do Ministério da Agricultura da Indonésia foi responsável por auditar os 21 estabelecimentos brasileiros.

No Estado, isso incluiu as empresas Frigosul, que atua no mercado com o nome de

SulBeef e está instalada em Aparecida do Taboado, Golden Imex, em Paranaíba, JBS, que tem unidade na Capital, e Naturafrig, em Rochedo.

“Desde 2025, o Brasil ganhou 52 novas habilitações para o mercado indonésio, passando de 21 para 73 plantas autorizadas, crescimento de cerca de 247%. A rodada anterior ocorreu em setembro do ano passado, com 17 novas unidades. Também em 2025, a Indonésia ampliou o acesso da carne bovina brasileira para produtos como carne com osso, miúdos, produtos cárneos e preparados de carne”, disse a Abiec sobre a abertura do mercado da Indonésia à carne brasileira.

Em termos locais, a Indonésia ocupou 1,5% das exportações de Mato Grosso do Sul em 2025. Isso correspondeu a US$ 159 milhões, uma queda de 43,7% na comparação com o período anterior, conforme dados do Comex do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

Neste ano, no período entre janeiro e agosto, quando ainda não havia a abertura de mercado para essas unidades em MS, as exportações para a Indonésia ocuparam 1% do volume, o equivalente a US$ 82,1 milhões.

CARNE FRESCA

Já com relação à exportação da carne bovina fresca, refrigerada ou congelada pelo Estado, o peso no passado foi de 17,7%, atrás da celulose (28,9%) e da soja (22,8%). O mercado da exportação da carne bovina de Mato Grosso do Sul movimentou US$ 1,9 bilhão em 2025, aumento de 56% na comparação com o ano anterior.

Entre janeiro e agosto de deste ano, antes da liberação para exportar para a Indonésia, o setor já vinha ocupando 17,9% da composição da balança de exportação, com US$ 1,5 bilhão em movimentação financeira.

Neste ano, a soja está na liderança do comércio exterior, com 32,8% de participação, enquanto a celulose alcançou 26,1% nos primeiros oito meses.

“A Indonésia é um parceiro importante, com o qual temos muito espaço para avançar. A diversificação de destinos fortalece o setor sem alterar uma característica fundamental da nossa produção: cerca de 70% da carne bovina produzida no Brasil permanece no mercado interno. Quanto mais mercados e plantas habilitadas, mais oportunidades criamos para toda a cadeia”, comentou o presidente da Abiec, Roberto Perosa. As empresas com unidades no Estado e as demais que foram habilitadas estão associadas à entidade.

A Indonésia tem uma população de 280 milhões de habitantes. Conforme análises internacionais do mercado do agronegócio, como o Dataliner, esse mercado está com interesse de se manter com estreitas negociações com o setor brasileiro da carne.

Em 2025, a exportação foi de 31.511 toneladas de carne, enquanto na metade deste ano já foram encaminhadas 17.461 toneladas. Atualmente, o país asiático ocupa o segundo lugar como comprador de carne e miúdos bovinos. (Colaborou Súzan Benites)

