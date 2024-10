Projeto Piloto de Hidrogênio Verde da Petrobras Recebe Aprovação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (10) seu primeiro projeto de produção de hidrogênio renovável, conhecido como hidrogênio verde, combustível visto como principal alternativa para a redução de emissões em setores industriais de difícil descarbonização.

Com investimento de R$ 90 milhões, o projeto-piloto será construído em Alto Rodrigues, no Rio Grande do Norte, em terreno onde a estatal tem uma térmica a gás natural. Será alimentado por energia solar já instalada no local e que será ampliada.

A previsão da empresa é que a unidade entre em operação no primeiro trimestre de 2026, tendo como foco testes para o uso do combustível na geração de energia e para mistura no gás natural usado em térmicas.

"É o primeiro passo para futuras iniciativas comerciais no segmento de hidrogênio sustentável", afirmou, em nota, o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Maurício Tolmasquim.

"A produção de hidrogênio renovável a partir da eletrólise da água utilizando energia solar não apenas reduz a emissão de gases de efeito estufa, como também promove o uso de recursos naturais abundantes e sustentáveis no país", completou.

A usina solar instalada na área da térmica Vale do Açu será ampliada doa atuais 1,1 MW (megawatt) para 2,5 MW de capacidade total, o suficiente para abastecer a unidade de eletrólise prevista para o local. A mistura de hidrogênio verde com gás será testada em microturbinas que estão sendo desenvolvidas pela Petrobras.

Em abril, Tolmasquim havia anunciado planos da estatal para dois projetos-piloto de hidrogênio verde, um no Nordeste e outro no Sudeste. A Petrobras é a maior consumidora de hidrogênio do país, mas ainda restrito ao combustível gerado a partir do gás natural.

O hidrogênio verde é visto como alternativa para a produção de fertilizantes, produtos químicos e uso em indústrias de grandes emissões, como a siderúrgica. Pode também ser transformado em combustíveis líquidos para veículos.

É visto como grande oportunidade para o Brasil industrializar o grande potencial de geração de energia renovável, já que é um produto de difícil exportação.

O anúncio da unidade no Rio Grande do Norte representa um dos poucos avanços da Petrobras em seus planos de retomar investimentos em energias renováveis, anunciados em 2023 após anos vendendo ativos nesse segmento.

A companhia tem investido também na produção de diesel com mistura de matérias primas fósseis e renováveis, mas ainda não anunciou grandes projetos de geração de energia solar ou eólica, um dos pilares desse plano.

*Informação da Folhapress