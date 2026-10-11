Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1320, domingo (11/10): veja o rateio

Confira o resultado do Dia de Sorte - Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1320 da Dia de Sorte na manhã deste domingo, 11 de outubro de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte.

Premiação

7 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 150.055,97);

1 aposta ganhadora, (R$ 150.055,97); 6 acertos - 12 apostas ganhadoras, (R$ 5.359,14);

12 apostas ganhadoras, (R$ 5.359,14); 5 acertos - 854 apostas ganhadoras, (R$ 25,00);

854 apostas ganhadoras, (R$ 25,00); 4 acertos - 11.465 apostas ganhadoras, (R$ 5,00).

Mês da Sorte

Novembro - 38.139 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1320 são:

02 - 16 - 19 - 24 - 25 - 29 - 30

Mês da sorte: 11 - Novembro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1321

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 13 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1321. O valor da premiação está estimado em R$ 100 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças e quintas-feiras, às 20h e aos domingos, às 10h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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