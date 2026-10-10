Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1319, sexta-feira (09/10): veja o rateio

Confira o rateio da Dia de Sorte - Foto: Divulgação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1319 da Dia de Sorte na noite desta sexta-feira, 9 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Premiação

7 acertos - 1 aposta ganhadora (R$ 4.192.833,50)

1 aposta ganhadora (R$ 4.192.833,50) 6 acertos - 121 apostas ganhadoras (R$ 1.737,79)

121 apostas ganhadoras (R$ 1.737,79) 5 acertos - 3.192 apostas ganhadoras (R$ 25,00)

3.192 apostas ganhadoras (R$ 25,00) 4 acertos - 37.082 apostas ganhadoras (R$ 5,00)

Mês da Sorte

Janeiro - 96.646 apostas ganhadoras (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1319 são:

26 - 09 - 02 - 04 - 10 - 23 - 28

Mês da sorte: 01 - Janeiro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1320

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 10 de outubro, a partir das 10 horas, pelo concurso 1320. O valor da premiação está estimado em R$ 100 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças e quintas, às 20h e aos domingos, às 10h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado