Resultado da + Milionária de ontem, concurso 396, quarta-feira (07/10): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 396 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 7 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 102 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 373.954,51)
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 33 apostas ganhadoras, (R$ 5.036,43)
- 4 acertos + 2 trevos - 106 apostas ganhadoras, (R$ 1.679,93)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1545 apostas ganhadoras, (R$ 115,25)
- 3 acertos + 2 trevos - 1962 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 14883 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 14704 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 115975 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 396 são:
- 15 - 42 - 30 - 06 - 28 - 50
- Trevos sorteados: 6 - 3
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 397
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre domingo, 11 de outubro, a partir das 10 horas, pelo concurso 397. O valor da premiação está estimado em R$ 103 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.