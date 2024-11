Resultado da Quina de hoje, concurso 6577, quinta-feira (07/11)

SAFRA 24/25

Ainda, 3,2 milhões de 4,5 milhões de hectares já foram plantados; a porcentagem de área plantada nesta safra está 10,2 pontos percentuais maior em relação à última

Safra 24/25 já atinge 72,2% da área plantada em Mato Grosso do Sul

Dados mais recentes do Boletim da Casa Rural revelam que a área plantada de soja nesta safra 24/25 no Mato Grosso do Sul atingiu cerca de 72,2% do total estimado (4,5 milhões de hectares), com o maior avanço sendo encontrado nas regiões sul e centro do estado.

Na última atualização, até dia 25 de outubro, cerca de 2,475 milhões de hectares (55%) haviam sido plantados. Agora, cerca de 3,249 milhões de hectares estão plantados. Sobre as condições das lavouras, quase todas as regiões estão com índices bons, ou seja, acima dos 90% bons, com exceção da região sul, que apresenta 68,3% das lavouras boas e 31,7% ruins.

Coincidentemente, a região sul é aquela com o plantio da soja mais avançado, com 76,2%, seguida pela região centro, com 69,4%, e a região norte com 60%. Além disso, a porcentagem de área plantada nesta safra está 10,2 pontos percentuais (p.p.) maior em comparação com à última no mesmo período em questão e 11,2 p.p. maior que a média das últimas cinco safras.

Para a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), o responsável pelo avanço foi a chuva acumulada nos últimos dias, com destaque para a precipitação registrada nas cidades de Jardim e Bataguassu, com acumulados de 189,2 mm e 123,4 mm, respectivamente.

A estimativa dos órgãos agrícolas é que esta safra de soja seja 6,8% maior que a última (2023/24), 4,5 milhões de hectares contra 4,2 milhões na anterior. Ainda, a expectativa é que a produção chegue próximo dos 14 milhões de toneladas (13,2% maior que a última), cerca de 51,7 sacas de soja por hectare, com cada uma custando, aproximadamente, R$ 140,75, do qual já foi comercializado 28,3% desta safra, 8,3 p.p.p maior do que o último ciclo.

PREÇOS

A safra de soja 2024/2025 promete ser uma safra positiva, se comparada à safra de 2023/2024. A demanda internacional deve permanecer em expansão e dependendo da oferta de grãos disponibilizada ao mercado internacional pelos principais países produtores, podendo impactar positivamente o preço da saca de soja.

“Nas últimas safras, o preço médio ponderado da saca de soja apresentou uma tendência negativa, passando de R$ 168,34, em 2021/2022, para R$ 138,82, na safra 2022/2023, e R$117,14, na safra 2023/2024. A tendência agora é de que, na safra 2024/2025, os preços fiquem entre R$ 120 e R$ 130, caso as condições atuais do mercado internacional se mantenham, iniciando uma tendência de valorização do preço”, explica o analista de Economia da Aprosoja-MS, Mateus Fernandes.

Em relação ao custo de produção, houve uma redução de 3%, conforme a estimativa da associação. O custo total para o ciclo 2024/2025 foi estimado em R$ 5.987,24, o equivalente a 49,89 sacas por hectare, abaixo do valor estimado na safra anterior, de R$ 6.170,61.

