Resultado da Quina de hoje, concurso 6583, quinta-feira (14/11)

Febraban e Serasa firmam parceria para divulgação dos mutirões de negociação de dívidas e orientação financeira no País

Até julho deste ano, 56.904 novos nomes foram negativados em Mato Grosso do Sul, o que totaliza 1,096 milhão de inadimplentes em 2024 Foto: Gerson Oliveira

Mato Grosso do Sul tem 1,098 milhão de pessoas negativadas, conforme os últimos dados divulgados pela Serasa em setembro. Até o dia 29, consumidores com pendências em instituições financeiras, como cartão de crédito, financiamentos, cheque especial e outros débitos bancários, poderão quitar suas dívidas com até 99% de desconto no Feirão Serasa Limpa Nome.

Em uma ação inédita, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Serasa unem forças para ampliar as oportunidades de negociação de dívidas e reforçar a importância da educação financeira.

Além do incentivo à quitação de dívidas bancárias, a Febraban traz para o mutirão nacional a plataforma reconhecida Meu Bolso em Dia, que contribui para a saúde financeira do País, oferecendo cursos gratuitos e trilhas personalizadas para renegociar dívidas ou gerar renda extra com o objetivo de reequilibrar o orçamento.

“A página do mutirão oferece conteúdo gratuito sobre educação financeira, para ajudar o consumidor a organizar e melhorar suas finanças. Cidadãos com maior consciência, informação e engajamento sobre suas vidas financeiras produzem efeitos positivos para toda a sociedade”, afirma Amaury Oliva, diretor de Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor da Febraban.

Referências nacionais na prevenção ao endividamento e no controle orçamentário, a Federação e a Serasa identificaram no alto volume de inadimplentes a necessidade urgente de ampliar o debate, oferecer soluções e dar mais visibilidade a informações seguras sobre educação financeira.

“Estamos unindo forças e expertise para mostrar que é possível manter uma jornada financeira saudável”, explica Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome, a maior do País.

“Milhares de brasileiros têm enorme dificuldade para organizar a vida financeira, principalmente em relação a cartão de crédito ou cheque especial”, afirma. O Mapa da Inadimplência da Serasa mostra que o segmento de bancos/cartões representa 28% das dívidas dos inadimplentes brasileiros.

NOME SUJO

Com um total de 2.138.342 adultos economicamente ativos em Mato Grosso do Sul, mais da metade enfrenta algum tipo de restrição. Conforme o último Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas, MS registrou um aumento no número de negativados, totalizando 1.098.442 inadimplentes em agosto.

No período, houve também um aumento do número de dívidas, resultando em um acumulado de 4.298.753 débitos.

O valor médio da dívida por inadimplente sul-mato-grossense é de R$ 5.835,00. As dívidas se dividem principalmente entre bancos/cartões (30,24%), instituições financeiras (16,93%) e serviços (15,33%).

Já em relação ao público endividado, 47,7% são mulheres e 52,3% são homens, especialmente nas faixas etárias entre 26 anos e 40 anos (35,1%), entre 41 anos e 60 anos (35%) e acima de 60 anos (18%). Os endividados até 25 anos representam 12%.

O mestre em Economia Eugênio Pavão explica que a incapacidade de quitar dívidas, levando em consideração as atuais condições econômicas, se dá principalmente em decorrência da má gestão das finanças.

“Como a renda é muito baixa para empregados do setor privado e de prefeituras, a pessoa aposta que vai ganhar mais ou não faz a sintonia financeira esperada [finanças pessoais planejadas], aumentando novamente o endividamento que resulta na inadimplência”, explica.

NEGOCIAÇÃO

O feirão da Serasa oferece mais de 550 milhões de oportunidades de negociação, com descontos especiais e parcelamento ajustado às possibilidades de cada orçamento. São mais de mil empresas participantes na ação, que começou no dia 28 de outubro.

Os consumidores podem negociar dívidas com empresas de varejo, bancos, telecomunicações, água, energia, entre outras, com descontos de até 99%, diretamente pelo site ou o aplicativo da Serasa.

Para aproveitar as ofertas, consumidores de todo o País podem acessar os canais oficiais da Serasa e negociar com descontos de forma on-line pelo site www.serasalimpanome.com.br ou pelo aplicativo Serasa, disponível no Google Play e na Apple Store.

A 32ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome traz uma novidade para consumidores com múltiplas dívidas: agora, é possível consolidar débitos em uma única forma de pagamento. Isso permite que o consumidor escolha uma data de vencimento unificada, quitando todas as dívidas em um único boleto ou em uma só chave Pix.

“A nova funcionalidade dá controle ao consumidor, ajuda a organizar suas finanças e combate a inadimplência desde a origem. Com contas dispersas, é difícil acompanhar todas as datas de pagamento e manter todos os valores em mente o tempo todo”, ressalta Aline.

“Ao consolidar as dívidas em um só documento, reduzimos o risco de o consumidor se perder, pagar juros e multas por atraso e ainda ter seu nome negativado”, finaliza a gerente da plataforma Serasa Limpa Nome.



