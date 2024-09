Seca pode elevar preços de carne e açúcar em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Reflexo das altas temperaturas e da falta de chuva, acompanhadas de inúmeros focos de incêndio, o preço dos alimentos pode ser alvo de aumentos nos próximos meses em Mato Grosso Sul.

Com o impacto direto do clima no agronegócio, especialistas e empresários do setor apontam que a carne bovina e o açúcar estão entre os principais itens que aumentarão nos próximos meses.

Outro alimento que está inflacionado é o feijão. O aumento, segundo estimativas, chegará a 40% até o fim do ano. A carne bovina já apresenta alta de 1,72% no acumulado do ano, como mostra o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o que se repete com o açúcar cristal, que apresentou aumento de 4,45% até o mês de agosto deste ano.

Diante do cenário climático, a oferta de alimentos está diminuindo, o que já vem impactando os preços, na concorrência e na atividade produtiva.

“O reflexo imediato é o aumento de custos para o produtor rural, o aumento de perdas nas lavouras e na pecuária, e com isso teremos uma elevação nos preços finais, impactando o bolso dos consumidores”, analisa o doutor em Economia Michel Constantino.

O mestre em Economia Lucas Mikael pontua que a seca e as queimadas devem gerar preocupações crescentes sobre possíveis impactos nos preços dos alimentos.

“O Estado, que ocupa uma posição de destaque na produção de grãos, cana-de-açúcar e gado de corte no Brasil, traz desafios significativos que influenciam a dinâmica dos mercados”.

Para o setor de cana-de-açúcar, a seca também representa uma ameaça. A produtividade da cana pode ser comprometida, o que potencialmente afeta a quantidade de açúcar e de etanol produzidos.

“A influência exata dessa redução na oferta sobre os preços dos derivados ainda precisa ser observada, mas o setor pode enfrentar desafios significativos em função disso”, avalia Mikael.

Constantino destaca que os governos, junto ao setor produtivo, devem criar novas estratégias de produção, usando tecnologias de irrigação, linhas de crédito e seguro agrícola para áreas de variação climática extrema, além de incentivos para produção em novas áreas.

CANA-DE-AÇÚCAR

Matéria-prima do açúcar cristal e de vários outros alimentos, a cana-de-açúcar enfrenta desafios na produção e, após dois anos de estiagem e condições severas de mercado, já são estimados alguns impactos na produção por conta dos incêndios florestais e dos veranicos, com relatos da necessidade de replantio em diversos biomas, com foco na próxima safra.

“Aqui na Região Centro-Oeste temos a segunda maior região produtora de cana-de-açúcar do País. No total, são produzidas aqui 149,17 milhões de toneladas da commodity. A Conab [Companhia Nacional de Abastecimento] estimou em seu relatório de agosto um crescimento de 2,8% na área de cana-de-açúcar da região, que se explica em função de novos arrendamentos em regiões produtoras, apesar dos problemas de clima”, relata o economista do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho (SRCG), Staney Barbosa Melo.

Segundo Melo, em Mato Grosso do Sul, mais da metade dos canaviais já foram colhidos, entretanto, muitos estão tendo seu ciclo adiantado por conta da seca. Segundo a Conab, algumas regiões experimentaram mais de 100 dias de estiagem, principalmente no centro-norte do Estado.

“Assim, podemos dizer que o setor como um todo passa por problemas de clima, mas o maior impacto está vindo da Região Sudeste do País e já começou a mexer com os preços de alguns derivados, como o açúcar”, analisa o economista do SRCG.

Melo conclui destacando que, nos primeiros nove dias de setembro, o Indicador do Açúcar Cristal Cepea/Esalq acumula alta de 4,08%, contra uma queda acumulada de -3,26% no fim de outubro.

PECUÁRIA

As altas temperaturas impactam também a atividade pecuária, que, em função da menor disponibilidade de pastagens para o gado, acaba por aumentar os custos de produção com alimentação e manejo, exigindo suplementação dos animais e investimentos em sistemas de engorda mais eficientes, como confinamento ou semiconfinamento.

O presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), Guilherme Bumlai, destaca que o momento de entressafra, com a queda dos níveis de qualidade e da quantidade das pastagens, também causa a redução na oferta de animais terminados, o que pode acarretar em aumento.

“Isso já está provocando aumento na cotação do gado gordo, com o preço da arroba subindo da casa dos R$ 240 para R$ 250 nos últimos 20 dias em MS. Certamente, a indústria repassará esse aumento para o atacadista, chegando até o consumidor na sequência”, aponta.

Bumlai complementa pontuando que esse é o panorama previsto conforme a tendência do mercado.

“Devemos considerar que o gado terminado em confinamento ainda não chegou aos frigoríficos, o que deve influenciar no aumento futuro de preços na cadeia produtiva da carne”, avalia o presidente da Acrissul.

Lucas Mikael ressalta que o impacto exato nos preços da carne ainda está sendo avaliado, mas indica que a eminente possibilidade de aumento nos custos de produção pode ter reflexos sobre os preços finais ao consumidor nos próximos meses.