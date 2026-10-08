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Soja e carne bovina desbancam celulose nas exportações de MS

Oleaginosa amplia vendas em 37% e em volume, 26,7%, enquanto celulose perde participação e proteína avança

Súzan Benites

Súzan Benites

08/10/2026 - 07h45
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A soja voltou ao topo da pauta de exportações de Mato Grosso do Sul este ano e promoveu uma mudança importante na composição das vendas externas do Estado. Depois de perder a liderança para a celulose em 2025, a oleaginosa avançou tanto em receita quanto em volume embarcado, enquanto a indústria de celulose perdeu participação e registrou queda na quantidade exportada.

Conforme dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), entre janeiro e setembro, MS exportou US$ 9,2 bilhões, alta de 12,5% em relação aos US$ 8,17 bilhões registrados no mesmo período de 2025. O volume total também cresceu, passando de 22,37 milhões de toneladas para cerca de 25 milhões de toneladas, segundo os dados do comércio exterior.

A principal mudança ocorreu entre os três produtos que tradicionalmente sustentam a balança comercial sul-mato-grossense. A soja movimentou US$ 2,87 bilhões nos nove primeiros meses deste ano, contra US$ 2,09 bilhões no mesmo intervalo de 2025.

O crescimento foi de 37% em valor. Em volume, a alta também foi expressiva. Os embarques passaram de 5,28 milhões para 6,69 milhões de toneladas, aumento de 26,7%.

Com isso, a participação da oleaginosa nas exportações estaduais subiu de 25,58% para 31,1%, fazendo com que o produto retomasse a primeira colocação.

No ano passado, a situação era inversa. Entre janeiro e setembro de 2025, a celulose liderava, com US$ 2,39 bilhões e participação de 29,22%. A celulose continua sendo um dos principais produtos da pauta, mas perdeu protagonismo neste ano quando foram exportados US$ 2,44 bilhões em celulose.

Enquanto os embarques caíram de 5,17 milhões de toneladas para 5,02 milhões de toneladas, recuo de 2,9%. Com isso, a participação da celulose na pauta caiu de 29,22% para 26,4%.

O movimento é particularmente significativo porque a celulose havia ganhado espaço rapidamente nos últimos anos com a expansão da produção estadual, especialmente após a entrada em operação da fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo.

Em 2025, a celulose havia registrado crescimento de 35,2% no volume exportado na comparação com os nove primeiros meses de 2024, passando de 3,14 milhões para 5,17 milhões de toneladas. Naquele período, o produto havia se tornado o principal item da pauta estadual.

CARNE

A carne bovina também ganhou participação na pauta. Considerando as exportações de carne bovina fresca, refrigerada e congelada, o Estado enviou ao mercado externo 258,6 mil toneladas entre janeiro e setembro deste ano, movimentando US$ 1,64 bilhão.

No mesmo período de 2025, a carne bovina havia movimentado US$ 1,3 bilhão, com 240,6 mil toneladas embarcadas. A receita cresceu 26%, enquanto o volume aumentou 7,5%. A participação da proteína na pauta passou de 15,92% para 17,8%.

Assim, soja, celulose e carne bovina passaram a representar, juntas, 75,3% das exportações de Mato Grosso do Sul, ante 70,7% um ano antes.

Conforme antecipou o Correio do Estado na edição de ontem, os frigoríficos de MS já buscam novos mercados para driblar a barreira imposta pela China. Com a cota imposta pelo país asiático, quatro plantas já foram habilitadas para enviar carne e miúdos para a Indonésia.

DESTINO

A China continua como principal compradora, mas sua participação caiu de 46,1% para 31,8% das exportações estaduais entre janeiro e setembro.

A redução de 14,3 pontos porcentuais ocorre justamente em um período de crescimento das vendas externas de MS, indicando que o avanço não ficou concentrado em um único mercado.

Depois da China aparecem os Estados Unidos, com 9,9%, os Países Baixos, com 8,8%, o Irã, com 6,6%, e a Índia, com 3,1%.

No mesmo período de 2025, a China havia respondido por 46,11% das exportações de MS, com compras de US$ 3,77 bilhões. A forte participação chinesa também marcou o fechamento de 2025, quando o país asiático respondeu por 48,57% das exportações estaduais.

A mudança deste ano reduz a concentração das vendas externas por destino, em um cenário de maior disputa comercial e necessidade de diversificação dos mercados.

RECORDE

A mudança na composição dos produtos ocorre enquanto a balança comercial mantém resultado histórico. Ainda de acordo com os dados do Mdic, nos nove meses deste ano, Mato Grosso do Sul acumulou superavit de US$ 7,4 bilhões, contra US$ 6,34 bilhões no mesmo período de 2025.

O resultado já corresponde a cerca de 92% do saldo de US$ 8 bilhões registrado em todo o ano passado, quando o Estado alcançou o maior superavit comercial de sua história.

Do lado das importações, foram US$ 1,8 bilhão até setembro, queda de 4,1% na comparação anual. O gás natural continua sendo o principal produto comprado no exterior, com participação de 31,6%, seguido pelo cobre, com 10,6%, e por caldeiras e geradores de vapor, com 7%.

A redução das importações de gás foi um dos fatores que ajudaram a ampliar o saldo comercial estadual nos últimos anos. De janeiro a setembro de 2025, por exemplo, as compras de gás somaram US$ 606,1 milhões, queda de 33% em relação ao mesmo período de 2024.

Loterias

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2985, quarta-feira (07/10): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

08/10/2026 08h34

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2985 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 7 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 103.175,99)
  • 18 acertos - 125 apostas ganhadoras, (R$ 2.210,91)
  • 17 acertos - 1038 apostas ganhadoras, (R$ 186,37)
  • 16 acertos - 5856 apostas ganhadoras, (R$ 33,03)
  • 15 acertos - 22487 apostas ganhadoras, (R$ 8,60)
  • 0 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 154.764,01)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2985 são:

  • 06 - 39 - 10 - 11 - 74 - 79 - 02 - 59 - 29 - 22 - 13 - 25 - 07 - 48 - 63 - 12 - 70 - 53 - 66 - 03

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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Loterias

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 908, quarta-feira (07/10): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

08/10/2026 08h29

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Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 908 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 7 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 64.908,82)
  • 5 acertos - 89 apostas ganhadoras, (R$ 1.041,87)
  • 4 acertos - 1.332 apostas ganhadoras, (R$ 69,61)
  • 3 acertos - 11.606 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 908 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 9
  • Coluna 2: 3
  • Coluna 3: 9
  • Coluna 4: 1
  • Coluna 5: 4
  • Coluna 6: 1
  • Coluna 7: 1

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 909

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 9 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 909. O valor da premiação está estimado em R$ 10,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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