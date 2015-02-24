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A direção da TV Globo mudou a programação de transmissão do Campeonato Sul-Mato-Grossense e não vai mais estar em Rio Brilhante nesta quarta-feira.

O jogo seria entre Águia Negra e Ubiratan, mas com a decisão a emissora vai por jogo da Copa Libertadores da América, entre São Paulo e Danúbio.

No mesmo comunicado, fica confirmado para o domingo a partida entre Novoperário e Comercial, que será no estádio Jacques da Luz, a partir das 15 horas.

Além desse jogo entre Águia e Ubiratan, que agora fica antecipado para o horário das 20h, a competição terá mais outros cincos jogos.