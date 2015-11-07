O Corinthians venceu o Coritiba por 2 a 1 neste sábado (7). A equipe de São Paulo não jogou com a qualidade que vinha apresentado, mas foi o suficiente para ficar mais perto do título do Campeonato Brasileiro.
A salvação da vitória veio só aos 42 minutos do segundo tempo, com Lucca. Jadson marcou de pênalti e Negueba balançou as redes pelo Coritiba.
Agora com 76 pontos, 14 de vantagem sobre o Atlético-MG. A equipe mineira precisa perder neste domingo (8) para o Figueirense, em Florianópolis (SC), para que o hexacampeonato seja alcançado pelo Corinthians.
Veja os jogos do Brasileiro nesta rodada (horário de Mato Grosso do Sul):
Jogos de sábado (7)
Fluminense x Chapecoense*
Internacional 1 x 0 Ponte Preta
Atlético-PR 2 x 1 Avaí
Corinthians 2 x 1 Coritiba
Jogos de domingo (8)
Cruzeiro x São Paulo - 16h
Palmeiras x Vasco - 16h
Figueirense x Atlético-MG - 16h
Flamengo x Goiás - 16h
Joinville x Santos - 17h
Sport x Grêmio - 18h30
*Partida não havia terminado até a publicação desta matéria.