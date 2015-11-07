Depois de vencer dois adversários com bastante facilidade no Grand Prix de Futsal, realizado em Uberaba (MG), o Brasil enfrentou hoje uma partida com configuração bastante diferente à anterior. Ao duelar contra o Paraguai, a Seleção venceu, de virada, por 3 a 1.
O Paraguai abriu o placar num susto logo no início, aos dois minutos de partida. Aos 10, o Brasil desperdiçou uma boa chance de empate com Leco, mas a defesa paraguaia mostrava muita resistência e forte marcação. Porém, Rodrigo conseguiu empatar a partida, aos 13 minutos. Ainda no primeiro tempo, o goleiro Thiago ainda precisou salvar o Brasil, num chute à queima roupa de Hugo, e em outro contra-ataque, sem marcação.
No segundo tempo, o Brasil conquistou a virada com Betão, em bela jogada de Dimas. Aos seis minutos Xuxa, num golaço de voleio, ampliou o placar e praticamente sacramentou a vitória canarinho. Assim, o Brasil fechou a fase de grupos com 100% de aproveitamento.
O adversário do Brasil na semifinal da competição será a Colômbia, segunda colocada do grupo B, neste sábado, às 16h (de Brasília). O Irã, primeiro do grupo B, enfrenta justamente o Paraguai, no mesmo dia, às 13h.