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Há seis anos, o ala LeBron James, 31, anunciava na televisão que deixaria os Cavaliers para jogar pelo Miami Heat. A transferência gerou tanta revolta na cidade de Cleveland, que muitos torcedores atearam fogo em camisas com o seu número e nome e o chamaram de traidor.

Em 2014, depois de quatro anos e dois títulos com a franquia de Miami, ele voltou para Cleveland, que fica a pouco mais de 60 km da cidade onde nasceu, Akron, no Estado de Ohio, com uma única missão: dar o primeiro título da NBA para os Cavaliers.

Na noite deste domingo (19), na Califórnia, ele alcançou o que tanto almejava.

O time de Cleveland derrotou o então atual campeão da liga e melhor equipe da temporada, o Golden State Warriors, por 93 a 89, na casa do adversário, fechou a série melhor de sete em 4 a 3 e conquistou o inédito troféu.

Com o triunfo, a cidade finalmente pode comemorar um título, algo que não acontecia havia 52 anos.

Considerando os esportes mais populares dos Estados Unidos, a última equipe profissional de Cleveland que havia ganhado um título relevante foram os Browns, campeões da NFL (a liga de futebol americano) em 1964.

Sem LeBron, que começou a sua carreira nos Cavaliers em 2003/04, essa façanha não passava de uma miragem. Após a sua saída, em 2010, a franquia se tornou uma equipe medíocre.

No seu último campeonato com em Cleveland antes de se transferir para o Heat, por exemplo, o time terminou a primeira fase com 61 vitórias e 21 derrotas. Na temporada seguinte, o balanço foi de 19 triunfos e 63 derrotas.

Depois, foram mais três campeonatos com poucas vitórias e sem playoffs.

Quando ele voltou, o time já foi finalista -no ano passado, perdeu justamente para os Warriors, por 4 a 2.

LeBron é o craque, astro e o grande pulmão da franquia. Se ele não está bem, nada funciona da forma esperada.

Na primeira fase da liga, o jogador liderou as cinco principais estatísticas do time na liga. Foi o melhor em pontos, rebotes, assistências, roubadas de bola e tocos.

No início desta série final, tudo parecia se encaminhar para mais uma frustração tanto para os torcedores quanto para LeBron, que disputou a sua sexta decisão seguida e vinha de dois vices.

Os Cavaliers beiraram a eliminação ao ver os Warriors abrirem 3 a 1 na série.

Porém, quando o time ficou à beira do precipício, LeBron, que agora tem três títulos, apareceu para salvar.

No quinto jogo, por exemplo, ele fez 41 pontos e pegou ainda 16 rebotes. Na partida seguinte, voltou a fazer 41 pontos e, de quebra, ainda distribuiu 11 assistências.

Com isso, ele igualou Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Ricky Barry e Jerry West como os únicos jogadores a conseguirem pelo menos 40 pontos em dois jogos consecutivos nas finais da NBA.

Neste domingo, em um jogo eletrizante em Oakland, LeBron brilhou mais uma vez.

O jogador fez um triplo-duplo (dois dígitos em três fundamentos) ao anotar 27 pontos, pegar 11 rebotes e distribuir ainda 11 assistências. Ele deu também cinco tocos.

Com um desempenho tão bom nesta série final, ele ganhou o prêmio de jogador mais valioso da decisão.

"Deus quis que eu fizesse tudo isso", afirmou o jogador.

Em 33 ocasiões, esta foi a primeira vez na história da NBA que um time conseguiu sair de uma desvantagem de 3 a 1 na série e levar o título.

E LeBron, que um dia foi adiado por Cleveland, está, definitivamente, perdoado.