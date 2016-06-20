Cristóvão admite que Corinthians é o maior desafio de sua carreira

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Cristóvão Borges assumiu na manhã desta segunda-feira (20) o comando da equipe do Corinthians. O substituto de Tite, agora na seleção brasileira, reconheceu que o trabalho no atual campeão brasileiro é o maior desafio de sua carreira de treinador, que tem passagens por clubes de grande porte como Vasco, Flamengo e Fluminense.

"Sem a menor dúvida, é o maior desafio da minha carreira. Isso me move, me motiva", disse o treinador, que chega com a responsabilidade de substituir o maior ídolo da torcida corintiana nos últimos anos. "Eu sempre vejo o melhor para fazer minha carreira crescer. No Corinthians, estou dando mais um salto. Não será fácil, especialmente por ter de substituir alguém como o Tite, mas quero aproveitar a oportunidade."

Em sua primeira entrevista como treinador corintiano, Cristóvão disse que a herança deixada por Tite é muito boa e que não pretende fazer mudanças profundas na maneira de jogar da equipe. "Se eu precisar mudar alguma coisa, vou fazer isso aos poucos. A maneira de jogar do Corinthians me agrada e vamos por esse caminho."

Antes da entrevista, o baiano comandou sua primeira atividade como treinador do Corinthians, um trabalho em campo reduzido com jogadores que não participaram da vitória sobre o Botafogo, no domingo (19). O treino durou cerca de 1h30.

Ele vai fazer sua estreia na quarta-feira (22), quando o Corinthians visita o Atlético-MG.