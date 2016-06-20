Sete vence Sinop por 3 a 2 e lidera o grupo na Série D

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Sete de Dourados continua invicto no Campeonato Brasileiro da Série D, na tarde de ontem (19), jogando no Estádio Gigante do Norte, em Sinop (MT), venceu o time da casa por 3 a 2, e se mantêm, na liderança do seu grupo com 6 pontos.

O JOGO

Debaixo de forte calor o Sete de Dourados começou a partida indo para o ataque, surpreendendo até a equipe da casa. Aos 18 minutos, Mario Lúcio deu um toque de letra, na cabeça de Juninho Cearense, abrindo o placar.

Mesmo com a vantagem de 1 a 0, o Sete continuou pressionando, mas errando nas finalizações. Equipe do Sinop cresceu na partida e aos 25 minutos, Marquinhos cruzou na área e Abner empatou a partida em 1a1.

Segundo gol de Sinop não demorou para sair, aos 42 minutos, equipe de Dourados errou na marcação e deixou Pretinho livre, que levantou na área para Valdir Papel virar a partida para equipe de Mato Grosso, em 2 a 1.

Seguindo tempo a equipe de Dourados voltou mais ligado e aos 2 minutos, em jogada linda pela direita, Renato que tabelou com Otacílio Neto que bateu cruzado, empatando a partida.

Jogando nos contra-ataques, a equipe de Dourados conseguiu virar o jogo. Aos 34 minutos, em jogada de Marinho pela esquerda, driblou o lateral Marquinhos e cruzou para Dio virar a partida, para o time de Mato Grosso do Sul. Logo após a virada, o time do Sinop pressionou, mas não teve forças para empatar a partida, terminado o jogo em 3 a 2 para equipe de Dourados.

Segundo o site Grande FM, desde de 2006 o Sinop não tomava 3 gols em seu estádio. Com este resultado, Sete lidera o grupo com 6 pontos, a frente do Anápolis e próprio Sinop com 2 pontos, já o Luziânia com apenas 1 ponto.

Próximo compromisso do Sete será no próximo domingo dia 24, em Goiânia contra o Anápolis, uma vitória garante a classificação para a próxima fase da série D.