Sete de Dourados continua invicto no Campeonato Brasileiro da Série D, na tarde de ontem (19), jogando no Estádio Gigante do Norte, em Sinop (MT), venceu o time da casa por 3 a 2, e se mantêm, na liderança do seu grupo com 6 pontos.
O JOGO
Debaixo de forte calor o Sete de Dourados começou a partida indo para o ataque, surpreendendo até a equipe da casa. Aos 18 minutos, Mario Lúcio deu um toque de letra, na cabeça de Juninho Cearense, abrindo o placar.
Mesmo com a vantagem de 1 a 0, o Sete continuou pressionando, mas errando nas finalizações. Equipe do Sinop cresceu na partida e aos 25 minutos, Marquinhos cruzou na área e Abner empatou a partida em 1a1.
Segundo gol de Sinop não demorou para sair, aos 42 minutos, equipe de Dourados errou na marcação e deixou Pretinho livre, que levantou na área para Valdir Papel virar a partida para equipe de Mato Grosso, em 2 a 1.
Seguindo tempo a equipe de Dourados voltou mais ligado e aos 2 minutos, em jogada linda pela direita, Renato que tabelou com Otacílio Neto que bateu cruzado, empatando a partida.
Jogando nos contra-ataques, a equipe de Dourados conseguiu virar o jogo. Aos 34 minutos, em jogada de Marinho pela esquerda, driblou o lateral Marquinhos e cruzou para Dio virar a partida, para o time de Mato Grosso do Sul. Logo após a virada, o time do Sinop pressionou, mas não teve forças para empatar a partida, terminado o jogo em 3 a 2 para equipe de Dourados.
Segundo o site Grande FM, desde de 2006 o Sinop não tomava 3 gols em seu estádio. Com este resultado, Sete lidera o grupo com 6 pontos, a frente do Anápolis e próprio Sinop com 2 pontos, já o Luziânia com apenas 1 ponto.
Próximo compromisso do Sete será no próximo domingo dia 24, em Goiânia contra o Anápolis, uma vitória garante a classificação para a próxima fase da série D.