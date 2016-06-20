Tite é apresentado e diz que seleção terá "a cara do Brasil"

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O técnico Tite foi apresentado nesta segunda-feira (20) como o novo técnico da seleção brasileira.

Em sua primeira entrevista como treinador da equipe nacional, ele foi perguntado sobre o manifesto que assinou pedindo a renúncia de Marco Polo Del Nero da presidência da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em dezembro de 2015.

O manifesto contou com o apoio de mais de cem personalidades, incluindo técnicos, atletas, ex-atletas, artistas e jornalistas. Além de Tite, os técnicos Zico, Dorival Junior e Paulo Autuori e os ex-jogadores Pelé, Rogério Ceni e Alex também assinaram o documento batizado de "Manifesto por uma nova CBF".

"A minha atividade e o convite que me foi feito foi para ser técnico da seleção brasileira de futebol. Entendo que essa atribuição é a melhor maneira que eu tenho para contribuir com o que tenho de ideia para minha vida", afirmou Tite.

"Transparência, democratização, excelência, modernidade. Isso permanece como conceito em todas as áreas. São meus princípios. Esta é a forma que eu penso e trago para o futebol. O meu legado pode falar a respeito", afirmou o treinador.

O movimento foi organizado por jogadores que integram o Bom Senso FC, como Paulo André, e a ONG Atletas, que tem a ex-jogadora de vôlei Ana Moser e o ex-são-paulino Raí como diretores.

NOVA CARA

O treinador afirmou ainda que vai construir a nova seleção com base nas características dos jogadores.

O seu primeiro jogo no comando da equipe acontece acontece em agosto, contra o Equador, fora de casa, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

"[A seleção] não tem que ter a cara do Tite. Tem que ter a cara do Brasil. Seria pretensioso da minha parte. É a nossa cara, da característica dos atletas. Ter muita transição, rapidez com a base da seleção. Ajustar e potencializar. Essa é minha função", afirmou o treinador Tite.

O técnico pensa até em fazer um rodízio de capitães. Atualmente, o atacante Neymar ostenta a faixa.

"Temos uma ideia de capitania. Podemos divergir de ideias, é da vida, mas com respeito. Todos têm uma responsabilidade por cima da performance. Todos vencem. Essa é a grande marca de uma equipe de futebol. Essa mudança de capitania traz isso", afirmou.