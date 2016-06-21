Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O atacante Kelvin vive grande fase no São Paulo. Titular do time, autor de assistência para um dos gols de Calleri no empate por 2 a 2 com o Flamengo, o jogador está confiante ao ponto de sonhar com uma vaga na Olimpíada. Com 22 anos, ele tem esperança de fazer parte do grupo que será chamado pelo técnico Rogério Micale.

"Tenho esperança, sim. O treinador já me conhece, já fui convocado por ele uma vez. Estou focado no São Paulo. Só vou ser convocado se tiver bem aqui no São Paulo. Se pintar, ficarei muito feliz, é o sonho de qualquer jogador. Título inédito, que o Brasil não tem", declarou Kelvin, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

A confiança não é a mesma quando se refere à permanência de Maicon no São Paulo. Emprestado pelo Porto (POR) assim como o zagueiro, Kelvin citou a dificuldade que a negociação com os portugueses representa. Maicon tem contrato até 30 de junho e precisará renovar para disputar as semifinais da Libertadores. O de Kelvin vai até o fim do ano.

"Difícil falar assim. Pelo que conheço o Porto, é difícil a negociação com eles. O contrato do Maicon é só até o meio do ano. Vai ser muito difícil a negociação. Mas ele está focado aqui, a gente até brinca com ele, de ele ficar aqui. Não sei o que vai acontecer, ele também não sabe, mas vai ser uma perda muito grande se sair. Porque ele se adaptou muito rápido, e a gente tem a confiança nele. Não que não tenhamos no outro, mas vai fazer muita falta se sair", complementou o camisa 30.

Kelvin apareceu envolvido em possíveis negociações com Maicon. A imprensa portuguesa noticiou um possível interesse do Fenerbahçe (TUR). Mas Kelvin disse que não há chance de sair agora.

"Não tenho nada no meu contrato. O meu é de empréstimo, com opção de compra do São Paulo. Não tem nada. Estou focado no São Paulo. Fico feliz pelo interesse, pelo reconhecimento do nosso trabalho. Mas estou focado aqui, tenho muito ainda para ajudar aqui. Interesse é legal, também não chegou nada em mim ainda. Continua a mesma coisa", finalizou.

O atacante deve ser titular do time na partida contra o Sport, na próxima quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbi. Ele não terá ao seu lado Calleri, que foi expulso no último jogo e cumprirá suspensão.