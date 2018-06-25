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O ritmo de festa que contagiou a seleção brasileira em São Petersburgo antes da vitória sobre a Costa Rica invadiu também Moscou, onde centenas de torcedores recepcionaram a delegação verde-amarela na noite desta segunda-feira (25). Na capital russa, Tite e seus comandados jogarão contra a Sérvia por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Com segurança reforçada, os acessos ao hotel reservado pela CBF foram bloqueados, o que não impediu uma grande concentração de torcedores. Coordenado pelo Movimento Verde e Amarelo, o grupo de brasileiros promoveu batuque e não economizou nos cânticos.

Até o Canarinho Pistola, mascote da seleção brasileira, se aglomerou com os demais torcedores do lado de fora por alguns momentos e "coordenou" a festa tocando um surdo. O personagem, no entanto, exagerou na empolgação, subiu em um canteiro para se aproximar da grade e foi repreendido por um policial local.

Quando o ônibus estacionou no hotel, os jogadores da seleção brasileira formaram uma fila ao deixar o veículo e passaram bem próximos à grade que isola o entorno do hotel. Foi uma forma de demonstrar apreço ao carinho dos fãs, que não puderam ter o mínimo contato com a delegação em Rostov, palco da estreia da Copa, gelo que foi quebrado com o Carnaval promovido por centenas de brasileiros em São Petersburgo.

A partida contra a Sérvia será às 15h (de Brasília) desta quarta-feira (27), em Moscou, pela terceira rodada do Grupo E. No mesmo horário, Suíça e Costa Rica se enfrentam em Nijni Novgorod. O Brasil precisa de um empate para se garantir nas oitavas de final sem depender do outro confronto.