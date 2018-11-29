Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Fim do mistério. O Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, será o palco do duelo decisivo entre River Plate e Boca Juniors pela final da Copa Libertadores, retirado da Argentina por conta da confusão ocorrida nos arredores do Monumental de Núñez no último sábado. A partida está marcada para o dia 9 de dezembro, às 16h30 (de MS). A informação foi publicada pelo diário argentino La Nación.

O duelo entre os rivais argentinos no Monumental foi adiado por conta de um ataque dos torcedores do River ao ônibus do Boca Juniors. Atingido por estilhaços de vidros, o capitão xeneize Pablo Pérez sofreu ferimentos no braço esquerdo e nos olhos, precisando ser encaminhado ao hospital.

Já atletas como Carlos Tevez, Ramón Ábila, Darío Benedetto e Nahitan Nández sofreram com os efeitos do gás de pimenta. Os jogadores, assim como dirigentes e comissão técnica do Boca, relutaram em entrar em campo. Desse modo, o clube decidiu pedir a suspensão da partida.

Segundo a publicação, Doha, Medellín e Miami foram os principais concorrentes de Madri para sediar a final. A capital do Catar foi descartada por conta da distância para a Argentina, enquanto a cidade norte-americana não teve a aprovação da Federação de Futebol local. Já o segundo maior município da Colômbia, que tinha o apoio de Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, perdeu nos detalhes.

Além do moderno estádio e da ótima relação entre Domínguez e Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, a capital espanhola contou com o aeroporto que possui o maior número de conexões com países sul-americanos para triunfar na disputa.