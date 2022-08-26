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COMPETIÇÃO NACIONAL

Equipe de flag football de MS é uma das favoritas ao título

Cobrarés vai a São Paulo em busca do bicampeonato da Copa do Brasil

Naiara Camargo

Naiara Camargo

26/08/2022 - 10h00
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Depois de longos quatro meses de preparação, a equipe campo-grandense Cobrarés viaja para a cidade de Piedade (SP) para a disputa da Superfinal da Copa do Brasil de Flag Football, que começa amanhã.

Favoritas ao título, as representantes de Mato Grosso do Sul enfrentarão três equipes na fase de grupos: Portuguesa, de São Paulo; Fox Flagm de Santa Catarina; e Bulls, do Rio Grande do Norte.

Ao todo, a competição conta com 16 equipes na disputa da final, divididas em quatro grupos com quatro equipes em cada chave.

A equipe Cobrarés conquistou a vaga na Superfinal no mês de abril, sendo campeã da etapa Centro-Oeste da Copa do Brasil, que foi disputada em Campo Grande, no campo do Centro de Convivência do Idoso Vovô Ziza.

As duas melhores equipes de cada grupo da Superfinal da Copa do Brasil avançam para as quartas de final, seguindo no formato eliminatório até a final, que será disputada neste domingo.

O confronto de estreia do Cobrarés Flag Football será neste sábado, às 7h (horário de MS), contra a Portuguesa.

Os dois primeiros jogos do Cobrarés na fase de grupos terão transmissão ao vivo no canal oficial da Confederação Brasileira de Futebol Americano(CBFA), no YouTube.

Nas fases seguintes todas as partidas devem ser transmitidas no canal do YouTube do Flag Football Brasil.

RUMO AO TÍTULO

A presidente do Cobrarés Flag Football, Lidiane Alves, conta como foi a preparação da equipe durante esse intervalo de quatro meses após a conquista da vaga.

“Infelizmente, a CBFA só organiza dois campeonatos por ano da modalidade. Então, a nossa preparação foi à base de amistosos com as equipes masculinas, Predadores e Cowboys”.

Lidiane ainda acrescenta, sobre a expectativa da equipe para a Superfinal: “Se quisermos trazer o caneco para casa, teremos que vencer qualquer equipe. Nos preparamos muito para isso”, declarou.

A jogadora e capitã do Cobrarés Rafaela Coimbra de Oliveira, de 22 anos, acredita no favoritismo da equipe de Mato Grosso do Sul.

“Considero, sim, que somos uma das favoritas: fomos campeãs da última Superfinal, e o foco é, sim, o bicampeonato. As expectativas são as melhores possíveis, por toda a preparação que tivemos”.

Sobre a preparação da equipe para enfrentar a maratona de seis jogos em dois dias de competição, Rafaela explica como o Cobrarés lida com esta condição.

“É apenas um fim de semana de jogos, um na sequência do outro, mas a gente vem se preparando bastante para isso, temos bastante meninas no time [25 atletas] e podemos fazer um rodízio para todas descansarem e aguentarem até o último dia”, disse a capitã do Cobrarés.  

FLAG FOOTBALL

O flag football é uma modalidade esportiva derivada do futebol americano. O objetivo do jogo é avançar com a bola pelo território adversário e alcançar a zona final para marcar pontos, da mesma forma que os touchdowns do futebol americano.

Para roubar a bola oval não é necessário derrubar e nem atingir o adversário, basta retirar uma das fitas que os atletas usam presas na cintura.  

Por esse motivo, no flag football não é necessário usar o equipamento de proteção que os atletas de futebol americano usam, como capacetes e ombreiras.

A modalidade tem maneiras diferentes de se jogar, dependendo da quantidade de atletas em cada equipe. Os formatos mais praticados são o flag football 5 x 5 e o flag football 8 x 8.

A forma 5 × 5 é jogada por duas equipes com cinco atletas, e o campo utilizado é bem menor do que um campo de futebol americano oficial. O time que estiver atacando inicia seu avanço em sua linha de cinco jardas e tem quatro tentativas para alcançar o meio do campo. Se tiver sucesso, ganhará mais quatro tentativas para marcar o touchdown.

A equipe que estiver se defendendo desse avanço deve evitar que os atacantes recebam a bola ou corram com ela em mãos. Para impedir, basta que o defensor retire uma das flags do atacante que estiver com a bola. Quando isso acontece, a jogada é finalizada.

A bola será posicionada pelo árbitro no local onde houve a retirada da flag e a equipe de ataque passará para a sua próxima tentativa.

SAIBA

Há pelo menos sete anos, Mato Grosso do Sul segue sendo destaque nacional no flag football. Por equipes, Campo Grande já conquistou cinco títulos nacionais no esporte. 

No feminino, o título veio com Campo Grande Cobras, em 2016, Jacarés do Pantanal, em 2017, e Cobrarés Flag Football, em 2019 (junção do Cobras e do Jacarés). Pelo masculino, o Predadores é bicampeão, com os títulos da Superfinal em 2017 e 2022.

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