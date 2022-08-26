Menina com doença rara viaja 80 km de bicicleta para encontrar Mbappé

Uma garota francesa com uma doença rara viajou mais de 80 km de bicicleta para realizar o sonho de conhecer as instalações do Paris Saint-Germain e o ídolo, Kylian Mbappé.
Camille deixou a comuna de Dreux, na região de Centre-Val de Loire, para pedalar até a capital Paris. Ela foi ao Parque dos Príncipes, estádio do PSG, conversou com o astro e foi presenteada com uma camisa do francês.
"Parabéns Camille. Continue inspirando a todos nós. O Parque dos Príncipes também é sua casa agora", escreveu o atacante nas redes sociais.
A garota francesa sofre da Síndrome de Vater, também conhecida por associação de Vacterl, que é uma doença rara marcada por uma série de anomalias e defeitos congênitos. Ela atinge órgãos e estruturas como vértebras e membros, entre outros.
Em janeiro deste ano, a torcedora do PSG já tinha ficado famosa nas redes sociais. À época, ela foi criticada por pedir a permanência de Mbappé no Paris Saint-Germain e o craque francês fez questão de respondê-la.