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Ajax recusa 90 milhões de euros do Manchester United por Antony

O Ajax recusou nesta sexta-feira (26) uma proposta oficial

Alison Silva

Alison Silva

26/08/2022 - 23h00
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O Ajax recusou nesta sexta-feira (26) uma proposta oficial de 90 milhões de euros (R$ 457 milhões) do Manchester United por Antony. Já é terceira vez nos últimos dias que os Red Devils têm uma oferta rejeitada.

O clube holandês também avisou que deseja ficar com o jogador brasileiro e, por isso, não definiu um preço mínimo para avançar com uma transferência. A informação da nova investida dos ingleses foi publicada inicialmente pelo jornal holandês De Telegraaf.

Alvo recente também do Barcelona, o jovem atacante já declarou internamente a vontade de ser negociado. A posição foi repassada, inclusive, ainda durante a temporada passada, quando foi um dos destaque do time: 12 gols e 10 assistência em 33 jogos.

Aos 22 anos e com contrato válido até junho de 2025, Antony está no Ajax desde 2020. Chegou do São Paulo a troco de um pacote de 29 milhões de euros (com bônus e objetivos), sendo 16 milhões de euros em definitivo.

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