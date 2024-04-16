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Com nova parceria, UCDB inicia campanha na Liga Feminina

A equipe salesiana manteve a sua vaga para representar MS na modalidade

Judson Marinho

16/04/2024 - 08h00
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Agora como Pezão/UCDB o  time de futsal feminino da Universidade Católica Dom Bosco segue em preparação para estrear em casa a sua campanha na Liga Feminina de Futsal (LFF).

Estreante no ano passado na principal liga brasileira de futsal feminino, que têm apoio da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), o Pezão/UCDB jogará pelo segundo ano consecutivo a competição, sendo a única equipe a representar Mato Grosso do Sul entre os 12 clubes participantes.

O técnico do time salesiano, Luiz Fernando Borges, o Nando, explicou o motivo da mudança de parceria, do clube de Chapadão do Sul, SERC, para a equipe tradicional Pezão. 

“Não seguimos com a parceria com a SERC porque o presidente do clube que apoiava o projeto faleceu, e a atual diretoria não têm interesse em seguir com um time feminino, por isso optamos pela mudança”, disse Nando.

Sobre a competição, a capitã da equipe, Bruna Elisbão, espera que o Pezão/UCDB use a experiência adquirida no ano passado, para ir bem. 

“Teremos cinco jogos em Campo Grande nesta primeira fase de Liga, agora sabemos como funciona, conhecemos os times, e adquirimos rodagem jogando contra as equipes. A expectativa é conseguir novamente passar de fase em uma posição melhor desta vez”, declarou a jogadora.

Nando também acrescenta que tem boas expectativas com a campanha do Pezão/UCDB na Liga Feminina de Futsal deste ano.

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“A nossa expectativa para a disputa da competição é muito grande, já estreamos fora de casa, em Brusque, e o desempenho foi animador, apesar do resultado”, declarou.

Neste último sábado (13) o Pezão/UCDB perdeu de 4 a 0, na primeira rodada da LFF, jogando contra o Barateiro Havan Futsal (SC). Os gols foram marcados pela Thalita, Meire e Eveli (duas vezes).

Na segunda rodada a equipe de Campo Grande jogará contra o Londrina (SC), neste sábado (19) às 16h, no Ginásio Guanandizão.

Com relação as mudanças no elenco, o time salesiano conta agora com a jogadora Aninha Ramires, pivô que veio do DEC/Operário, ex-jogadoras do clube também voltaram como reforços da equipe nesta temporada.

Danieli Souza, que estava jogando no Leganés da Espanha, volta para o país para vestir novamente as cores da UCDB e Aninha Santana, que jogou em Portugal, também está de volta ao time campo-grandense.

Outras jogadoras nesta temporada saíram da equipe, como a Amanda Santana, que agora defende a Unichapecó (SC) e a Julia Name que foi para o Taboão Magnus (SP).

LIGA FEMININA

Com início de disputa realizado neste último final de semana, a LFF temporada 2024 é a principal liga do futsal feminino brasileiro. Doze equipes jogam a competição, que têm previsão de termino no mês de novembro.

Na primeira fase, o campeonato é disputado em grupo único, onde em 12 rodadas é de turno único são definidas as oito equipes classificadas para a segunda fase.

Em jogos de ida e volta, a fase de mata-mata é realizada das quartas de final até chegar a grande final da competição.

No ano passado a equipe campeã do torneio foi o Stein Cascavel (PR), que defendeu o seu título conquistado em 2022, se tornando bicampeã da LFF. A final foi disputada contra o Taboão Magnus, que terminou com a vitória do time paranaense por 4 a 0.

A então Serc/UCDB ficou na oitava colocação na LFF de 2023. Estreante na competição, o time de Campo Grande conseguiu a classificação heroica na última rodada da fase de grupos, mas perdeu nas quartas de final em duelo contra o Taboão Magnus, que havia terminado a primeira fase na liderança do campeonato.

 SAIBA

Apesar de ter mudado o seu nome e parceria no futsal, sendo agora Pezão /UCDB, o time salesiano ainda usará a nomenclatura da Serc na competição da Taça Brasil de Futsal, que acontece em maio deste ano.       

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