Últimas Notícias Cidades Política Economia Correio B Opinião Edição Impressa Esportes

Esportes

Decisão

Operário coloca à venda 3,2 ingressos para a final do Campeonato Sul-Mato-Grossense

Na partida de ida, em casa, o Dourados venceu por 1 a 0 e joga pela vantagem do empate.

João Gabriel Vilalba

16/04/2024 - 14h23
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Operário deve ter casa cheia na segunda partida da final do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A diretoria do Galo colocou 3.200 ingressos à venda para o jogo decisivo contra o Dourados, às 15h, no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Os ingressos custam R$40 (R$20 meia-entrada). A diretoria operariana também iniciou campanhas pelas redes sociais do clube, relatando que torcedores que estiverem uniformizados pagam R$20.

Os bilhetes podem ser adquiridos antecipadamente no Clube Ypê (Rua Doutor Eduardo Olímpio Machado, 300), na loja da Gazin (Rua Barão do Rio Branco, 1.239) e na Padaria Toscano (Avenida Coronel Antonino, 619).

Divulgação/ OFC

Arbitragem 

O árbitro Paulo Henrique Salmázio é o escolhido para apitar a final do Campeonato Estadual, no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Ele terá como auxiliares Leandro dos Santos Ruberdo e Marcos dos Santos Brito. O quarto árbitro é Everton Moreira Prates e o quinto árbitro, Luiz Felipe de Oliveira, todos do quadro da CBF.
 

Derrota do Operário na primeira partida da final 

No último final de semana, em Dourados, o Operário perdeu o primeiro jogo da final do Campeonato Estadual.

Com aproximadamente 5 mil pessoas no estádio Fredis Saldivar, o time da casa, o Dourados Atlético Clube (DAC), venceu o jogo por 1 a 0.

O único gol da partida foi marcado por Dandan aos 31 minutos do segundo tempo. O atacante do DAC saiu do banco de reservas e, em uma oportunidade de contra-ataque, pegou a bola em velocidade, ganhou do zagueiro João Renato, driblou o goleiro Elissom e chutou a bola para o fundo do gol.

Com o resultado, o DAC vem para o segundo jogo com a vantagem do empate. O Operário precisa vencer a partida com uma diferença de 2 gols. Em caso de vitória simples, a partida será decidida nos pênaltis.

Ambas as equipes já estão classificadas para a Copa do Brasil em 2025. O campeão garante vaga no Campeonato Brasileiro da Série D e também na Copa Verde.

 

Fotos: Vinicíus Eduardo 

Assine o Correio do Estado

Campeão Histórico

F1: Pilotos exaltam o título do jovem Kimi Antonelli: 'Impressionante e merecido'

Aos 20 anos, italiano da Mercedes conquista seu primeiro Mundial de Fórmula 1 e recebe elogios de Verstappen, Hamilton e Norris pela campanha histórica.

02/11/2026 22h00

Compartilhar
F1: Pilotos exaltam o título do jovem Kimi Antonelli: 'Impressionante e merecido'

F1: Pilotos exaltam o título do jovem Kimi Antonelli: 'Impressionante e merecido'

Continue Lendo...

Brasileirão

Memphis treina no Corinthians e deve ter chance em clássico com o São Paulo

Após 22 dias afastado por lesão, atacante pode estrear sob o comando de Clarence Seedorf em clássico decisivo para o Corinthians, que luta para sair da zona de rebaixamento.

02/11/2026 19h00

Compartilhar
Memphis Depay voltou a treinar com o elenco do Corinthians e pode retornar aos gramados no clássico contra o São Paulo.

Memphis Depay voltou a treinar com o elenco do Corinthians e pode retornar aos gramados no clássico contra o São Paulo. Foto: Divulgação Corinthians

Continue Lendo...

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A reflexão contida em O Pequeno Príncipe: "As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes"
Reflexão e Filosofia

/ 2 dias

A reflexão contida em O Pequeno Príncipe: "As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes"

2

Lao Tsé: "Não podemos exigir que os outros sejam como queremos... pois nem nós mesmos somos"
Reflexão e Filosofia

/ 1 dia

Lao Tsé: "Não podemos exigir que os outros sejam como queremos... pois nem nós mesmos somos"

3

Victor Hugo: "O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem"
Citação Histórica

/ 2 dias

Victor Hugo: "O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem"

4

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno
Tendência

/ 01/11/2026

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3082, sexta-feira (06/11): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3082, sexta-feira (06/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes
Assinantes

/ 2 dias

Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes
Corretor de seguros: a nova lei acionou o cronômetro
Assinantes

/ 3 dias

Corretor de seguros: a nova lei acionou o cronômetro
Meta não é estratégia comercial
Assinantes

/ 5 dias

Meta não é estratégia comercial
Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Assinantes

/ 30/10/2026

Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro