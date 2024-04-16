Operário coloca à venda 3,2 ingressos para a final do Campeonato Sul-Mato-Grossense - Divulgação/ Operário FC

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O Operário deve ter casa cheia na segunda partida da final do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A diretoria do Galo colocou 3.200 ingressos à venda para o jogo decisivo contra o Dourados, às 15h, no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Os ingressos custam R$40 (R$20 meia-entrada). A diretoria operariana também iniciou campanhas pelas redes sociais do clube, relatando que torcedores que estiverem uniformizados pagam R$20.

Os bilhetes podem ser adquiridos antecipadamente no Clube Ypê (Rua Doutor Eduardo Olímpio Machado, 300), na loja da Gazin (Rua Barão do Rio Branco, 1.239) e na Padaria Toscano (Avenida Coronel Antonino, 619).

Divulgação/ OFC

Arbitragem

O árbitro Paulo Henrique Salmázio é o escolhido para apitar a final do Campeonato Estadual, no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Ele terá como auxiliares Leandro dos Santos Ruberdo e Marcos dos Santos Brito. O quarto árbitro é Everton Moreira Prates e o quinto árbitro, Luiz Felipe de Oliveira, todos do quadro da CBF.



Derrota do Operário na primeira partida da final

No último final de semana, em Dourados, o Operário perdeu o primeiro jogo da final do Campeonato Estadual.

Com aproximadamente 5 mil pessoas no estádio Fredis Saldivar, o time da casa, o Dourados Atlético Clube (DAC), venceu o jogo por 1 a 0.

O único gol da partida foi marcado por Dandan aos 31 minutos do segundo tempo. O atacante do DAC saiu do banco de reservas e, em uma oportunidade de contra-ataque, pegou a bola em velocidade, ganhou do zagueiro João Renato, driblou o goleiro Elissom e chutou a bola para o fundo do gol.

Com o resultado, o DAC vem para o segundo jogo com a vantagem do empate. O Operário precisa vencer a partida com uma diferença de 2 gols. Em caso de vitória simples, a partida será decidida nos pênaltis.

Ambas as equipes já estão classificadas para a Copa do Brasil em 2025. O campeão garante vaga no Campeonato Brasileiro da Série D e também na Copa Verde.

Fotos: Vinicíus Eduardo

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