Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O atual representante de Mato Grosso do Sul no cenário nacional, o União ABC, enfrentará o Palmeiras na Copa do Brasil Sub-20 de Futebol Masculino. A partida está marcada para a primeira semana de outubro, em jogo único, em São Paulo (SP).

A tabela e o regulamento foram divulgados na manhã desta segunda-feira (9) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Segundo o regulamento da competição, caso a partida termine empatada, a disputa será decidida nos pênaltis. Esta será a segunda vez na história que os clubes se enfrentam na competição. Em 2022, o Palmeiras venceu por 6 a 0.

Na Copa do Brasil de 2023, o União ABC foi eliminado pelo Athletico Paranaense com um placar de 7 a 0.

Em Mato Grosso do Sul, o União ABC é destaque nos campeonatos de base. Esta é a quarta participação consecutiva na Copa do Brasil Sub-20, e o time chega a cinco edições seguidas da competição.

O time entrou no cenário nacional em 2021, quando eliminou o Corinthians no Estádio do Morenão, na primeira fase, mas foi derrotado na fase seguinte pelo Floresta. Em 2020, foi eliminado pelo São Paulo com um placar de 7 a 1. No ano que vem, o representante do estado será o Operário Caarapoense, campeão estadual sub-20 deste ano.

Assine o Correio do Estado