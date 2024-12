Até quando posso apostar na Mega da Virada?

Loterias

Loteria estava acumulada desde setembro; bilhete foi comprado em posto de gasolina

Nos Estados Unidos, um apostador da "Mega Millions", a maior loteria norte-americana, acertou sozinho os cinco números sorteados pelas bolas brancas e o número da bola dourada, a Mega Ball, e ganhou US$ 1,269 bilhão.

O valor corresponde ao quinto maior prêmio da história da loteria dos Estados Unidos, e na cotação atual equivale a cerca de R$ 7,56 bilhões.

Conforme informado pela Mega Millions, o bilhete vencedor foi vendido em um posto de gasolina de Cottonwood, na Califórnia, cidade que fica a 320 quilômetros de São Francisco.

Os números sorteados foram:

bolas brancas: 3, 7, 37, 49, 55

bola dourada Mega Ball 6

A loteria estava acumulada desde o dia 10 de setembro, e não teve acertadores nos últimos 30 sorteios. A chance de vitória no jogo é de uma em 302.575.350.

Loteria brasileira

No Brasil, a Mega da Virada terá o maior prêmio da história, de R$ 600 milhões para quem acertar as seis dezenas do sorteio.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, considerando todas as faixas de premiação da Mega da Virada, a premiação total aos ganhadores de todas as faixas pode superar R$ 1 bilhão.

Vale lembrar que a Mega da Virada não acumula, sendo assim, caso ninguém acerte os seis números, o prêmio será dividido entre aqueles que acertarem os cinco números. Caso ninguém acerte, será dividido entre os que acertaram quatro, e assim por diante.

As apostas foram abertas no dia 11 de dezembro, e podem ser feitas até as 17h (horário de Mato Grosso do Sul). O sorteio será realizado no mesmo dia, às 19h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

