Atual vice-campeão, Dourados é o 1º a iniciar preparação para o Estadual

Fundado em 2020 e vice-campeão em duas oportunidades, equipe douradense conta com 20 atletas no elenco, sendo 2 goleiros, 6 defensores, 5 meio-campistas e 7 atacantes - Foto: Divulgação

Após perder por um gol no agregado e chegar a sentir o cheiro do título sul-mato-grossense neste ano, o Dourados Atlético Clube (DAC) já iniciou a preparação para a próxima temporada e promete chegar firme para ser campeão pela primeira vez do Estadual.

Fundado em 2020 e vice-campeão em duas oportunidades, a equipe douradense conta com 20 atletas no elenco, sendo dois goleiros, seis defensores, cinco meio-campistas e sete atacantes. Desses jogadores, dois são “caras novas” e acertaram com o DAC em novembro, visando a temporada de 2025.

Porém, mais contratações devem ser feitas até o início da competição. Marcos Araújo, presidente do clube, afirma que a espinha dorsal do time já está feita há meses, e os novos jogadores serão com base no estilo de jogo do treinador, justamente para facilitar a adaptação e buscar bons resultados o mais rápido possível.

“O Dourados entra com uma visibilidade muito boa no campeonato e tentando o maior número de pontos no começo, porque logo em seguida tem Copa do Brasil, e Dourados quer chegar lá com seis ou sete jogos antes”, afirmou Marcão, como é conhecido o dirigente douradense.

No dia 19 de novembro, o DAC anunciou o acerto com o treinador Ito Roque, de 56 anos, que coleciona passagens por times do interior paulista, além de clubes no Qatar e na Malásia. Em terras sul-mato-grossenses, é muito conhecido por ter sido campeão estadual em 2021, quando comandava o Costa Rica e, coincidentemente, derrotou o Dourados na final daquele ano.

“A expectativa é a melhor possível, para que a gente, justamente com a diretoria, possa montar uma equipe competitiva. Que possamos fazer uma boa pré-temporada e, se possível, fazer jogos-treinos, porque isso é o que dá ritmo aos atletas. E, posteriormente, iniciar bem a competição”, disse o novo treinador.

Elenco confirmado:

Goleiros: Zé Augusto e Yan;

Zé Augusto e Yan; Laterais: Adson de Oliveira, Léo Júnior e Carlinhos;

Adson de Oliveira, Léo Júnior e Carlinhos; Zagueiros: Thiago Moura, Roger e João Mariano;

Thiago Moura, Roger e João Mariano; Volantes: Fogliato, Abuda e Mutuca;

Fogliato, Abuda e Mutuca; Meias: Tiago Galvão e Diego Rosa;

Tiago Galvão e Diego Rosa; Atacantes: Túlio Renan, Philip, Gustavo Sapeca, Keslley, Flaviano, Luan Miguel e Barcos;

CAMPANHA EM 2024

No Estadual deste ano, terminou a fase de grupos em primeiro lugar do grupo B, com 17 pontos conquistados – de 24 possíveis. Nas quartas de final, eliminou o Costa Rica, campeão no ano passado, nos pênaltis. Na fase seguinte, derrotou o Corumbaense, pelo placar agregado de 2 a 0, chegando na decisão do Sul-Mato-Grossense pela segunda vez na sua curta história.

Na final, enfrentou o clube mais tradicional do Estado, o Operário. Em primeiro jogo seguro e em casa, derrotou o Galo, por 1 a 0, e um simples empate no jogo de volta garantiria o título. Porém, com casa cheia no Jacques da Luz, o time da Capital foi com tudo e venceu, por 3 a 1, com direito a empurra-empurra e expulsões após a equipe mandante abrir 3 a 0.

Mesmo com o vice, o Dourados teve do que se orgulhar após o término da competição. O DAC foi a equipe com melhor média de público pagante no Estadual de 2024 e também a equipe com o jogo que reuniu mais público no campeonato: a final contra o Operário, quando 2.897 pessoas foram acompanhar a partida no Estádio Douradão.

Saiba

A tabela de jogos do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2025 já foi anunciada pela Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. O DAC ficou no Grupo A com o Operário (atual campeão), o SAF Pantanal (antiga Portuguesa), o Corumbaense e Ivinhema. A estreia está marcada para acontecer no dia 19 de janeiro, às 15h, contra o Pantanal, no Jacques da Luz, em Campo Grande.

