Classificação do GP de São Paulo é transferida para domingo devido à chuva

COMPETIÇÃO

A equipe sul-mato-grossense viaja com 12 atletas para etapa decisiva do torneio, que acontecerá em Saquarema (RJ)

Estreante na competição, a Associação Esportiva Campo Grande Vôlei (AECGV) estará no Rio de Janeiro no dia 5 de novembro para representar o Mato Grosso do Sul na fase final do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-16 de vôlei de quadra.

O Campo Grande Vôlei disputará a principal competição do país na categoria contra outras cinco equipes tradicionais do vôlei brasileiro, sendo elas: Flamengo (RJ), Mackenzie Esporte Clube (MG), Minas Tênis Clube (MG), Avopel (SC) e Circulo Militar (PR).

A equipe sul-mato-grossense jogará a sua 1ª partida no dia 5 de novembro, às 16h30 (horário de MS) contra o Minas Tênis Clube, ao todo o Campo Grande Vôlei terá pela frente cinco jogos na 1ª fase da competição que acontece na cidade de Saquarema (RJ) .

Ao final da 1ª etapa, as quatro primeiras colocadas, das seis equipes participantes, avançam para a semifinal do Brasileiro. A final será disputada no dia 9 de novembro às 10h.

Para o Correio do Estado, o treinador do Campo Grande Vôlei, Samir Dalleh, falou sobre a preparação da equipe e expectativas para a competição.

"Desde quando conseguimos a classificação estamos intensificado a nossa preparação para a competição. A nossa expectativa é boa, estará participando as seis melhores equipes do Brasil, então nós vamos fazer o possível para chegar no lugar mais alto dentro deste cenário, no qual já chegamos em um patamar muito bom e inédito para o Estado", disse Samir.

A capitã e levantadora do Campo Grande Vôlei, Anna Beatriz Paniago (15 anos), declarou que a expectativa da equipe na etapa final é competir em alto nível, buscando um lugar de destaque entre as melhores equipes.

"A experiência da 1ª etapa ajuda a reduzir o nervosismo, principalmente no grande campeonato que fizemos conseguindo ficar em 3° lugar, podendo trazer mais confiança para enfrentar a pressão e adaptar estratégias contra times fortes", analisou a atleta.

O elenco do Campo Grande Vôlei sub-16 para a disputa do Brasileiro Interclubes conta com 12 atletas:

Pontas: Yasmin Bogado, Cecilia Quarti, Ana Luiza Nogueira, Layni Arguelho e Letícia Resende de Freitas

Oposto: Maria Vitória Nonato e Gabrielly de Pinho Rodrigues

Central: Ana Carolia Wandevald da Silva, Lara Bley Fogassa dos Santos e Ana Carolina Wandevald da Silva

Levantadoras: Gabriela Delai e Anna Beatriz da Silva Medina Paniago

AJUDA DE CUSTO

O projeto social da Associação Esportiva Campo Grande Vôlei está realizando uma rifa de R$ 10 para ajudar nos custeios de despesas da equipe sul-mato-grossense durante a estadia em Saquarema (RJ).

A equipe chegou a receber o apoio financeiro da Fundação de Desporte e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) durante a competição classificatória, que aconteceu no Estado de Goiás, porém para a fase final do Brasileiro Interclubes, não houve tempo hábil para a renovação do apoio.

Os interessados em ajudar as atletas do Estado, podem comprar a rifa beneficente através deste link, onde concorrerão a um sorteio de uma bola de vôlei Mikasa ou R$ 500.

CLASSIFICAÇÃO

A equipe sub-16 do Campo Grande Vôlei se classificou para a fase final da competição após terminar com a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Interclubes - classificatória A, competição realizada do dia 30 de setembro até o dia 5 de outubro em Goiânia (GO).

O terceiro lugar foi assegurado após vitória sobre o Recreio da Juventude (RS), na disputa pelo bronze, por 3 sets a 0 (16/25, 21/25 e 23/25). Com lugar no pódio, o clube de Mato Grosso do Sul garantiu participação na disputa decisiva do torneio.

Na primeira fase da competição, integrando o grupo C, o Campo Grande Vôlei terminou com 100% de aproveitamento. A equipe venceu o Recife Vôlei (PE), superou o Santa Mônica (PR), e derrotou o Fluminense (RJ).

Nas quartas de final, o time campo-grandense venceu o Sport Recife (PE) com o placar de três sets a dois, e na semifinal, enfrentou o Mackenzie (MG), sofrendo uma derrota por três sets a zero.

A equipe mineira sagrou-se campeã do classificatório e o Flamengo (RJ) ficou com a prata.